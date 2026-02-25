El control de precios en Grazalema frena las subidas en alojamientos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha elaborado un informe en el que se constata que el tope a los precios en las situaciones de emergencia es una medida eficaz y, por lo tanto, necesaria para que los precios se contengan en distintas situaciones de emergencia.

El pasado 10 de febrero el Consejo de Ministros aprobó un Real decreto-ley para poder topar precios y evitar abusos a los consumidores en situaciones de emergencia. Una semana después, el 18 de febrero, el Gobierno de España procedió a la intervención temporal de los precios de los servicios de alojamiento en 14 municipios de Andalucía y Extremadura, una medida excepcional amparada en esa normativa de respuesta ante situaciones de catástrofe. Esta resolución, motivada por los efectos de la borrasca Leonardo, tenía como objetivo fundamental prevenir el encarecimiento especulativo de los hospedajes en localidades como Grazalema, Jerez o Ronda, donde el desplazamiento de familias y el retorno de la actividad turística podrían generar distorsiones en el mercado. Una semana después, este informe de Consumo confirma que la norma ha funcionado y se ha garantizado que el acceso a servicios básicos de alojamiento no se haya visto comprometido por los algoritmos de las plataformas digitales ante incrementos súbitos de la demanda en zonas con poblaciones vulnerables o desalojadas.

El informe identifica esta norma como una herramienta eficaz para frenar las subidas automáticas de precios en las grandes plataformas de reserva online, especialmente en contextos en los que los sistemas de precios dinámicos automatizados pueden reaccionar al alza ante picos de demanda. El Gobierno ha actuado basándose en experiencias previas, como las ocurridas tras el accidente de Adamuz, donde se registraron incrementos significativos tanto en servicios de alojamiento como en alternativas de transporte al tren comercializadas a través de canales digitales.

Con esta medida se garantiza que la tecnología no se traduzca en incrementos de precios no justificados durante una situación de emergencia. Solo en el último año se han dado varias situaciones similares, como las denuncias por el aumento del precio de los VTC en el apagón del 28 de abril o las del incremento de precios de los vuelos a Galicia durante la oleada de incendios que sacudieron la comunidad el pasado verano.

Bustinduy ha querido destacar además el comportamiento de los establecimientos hoteleros que se pusieron al servicio y ayudaron a sus vecinos y vecinas: “Han demostrado que la solidaridad no es una palabra vacía, sino un compromiso real que se activa cuando más se necesita. También han mostrado un contraste evidente con determinadas plataformas que, tras los llamados precios dinámicos, solo intentan convertir las emergencias en otra oportunidad de negocio”, ha asegurado el ministro.

En todo caso, el informe recuerda que cualquier persona que haya pagado un precio por encima de los límites legales establecidos en esta normativa tiene derecho a que se le devuelva la diferencia de forma íntegra. Además, se puede solicitar el reembolso directamente en el propio establecimiento. En el caso de que el local comercial se niegue a realizar el abono, la persona afectada puede presentar una reclamación oficial ante las autoridades de Consumo.