Los embalses de una cuenca andaluza, protagonistas del mayor aumento de agua del país

El Ministerio para la Transición Ecológica informa de que los embalses españoles alcanzan el 82,9% de su capacidad tras las borrascas, con 46.494 hm³ almacenados, el nivel más alto en cuatro décadas

Los embalses en España y Andalucía han disparado sus reservas tras las borrascas. En la imagen, el embalse de Alcántara en Cáceres.

R.M.

Sevilla

El intenso tren de borrascas en España registrado entre finales de diciembre de 2025 y mediados de febrero ha disparado los embalses hasta el 82,9% de su capacidad, con 46.494 hectómetros cúbicos (hm³) almacenados, el nivel más alto para estas fechas en los últimos 40 años, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press.

De entre todas las demarcaciones hidrográficas, la que se ha visto más beneficiada ha sido Guadalete-Barbate, que prácticamente ha duplicado su agua almacenada entre el 30 de diciembre y el 24 de febrero: de estar al 45,5% ha pasado a encontrarse al 91,8%. Es decir, ha sumado 46,3 puntos en cuestión de unas pocas semanas.

Fuerte recuperación en el sur y el norte peninsular

Sin embargo, también se han dado casos destacados como el del Segura, que tradicionalmente almacena muy poca agua y que, según los últimos datos, ha pasado a registrar el 47,2% de su capacidad.

Tras Guadalete-Barbate está el Guadalquivir, que ha registrado un incremento de 35,6 puntos en el mismo espacio de tiempo (o lo que es lo mismo, ha pasado del 46,2% al 81,8%). En cifras similares se mueve el Cantábrico Occidental, que ha registrado un aumento de 35,1 puntos. A finales de diciembre estaba al 56,9%. En comparación, esta semana se encuentra al 92%.

Incrementos superiores a 25 puntos en varias cuencas

A su vez, también ha registrado un importante aumento del agua almacenada el Duero, que ha ganado 29 puntos desde el inicio del tren de borrascas, pasando de estar al 56% a llegar al 85%. Datos similares tienen el Miño-Sil (que ha aumentado su agua almacenada en 28,6 puntos); la Cuenca Mediterránea Andaluza (27,4 puntos); y el Ebro (27,2%).

Tras ellos viene el Guadiana, que ha tenido un incremento de 25,7 puntos desde el 30 de diciembre: de acuerdo con datos de Transición Ecológica, de encontrarse al 60,4% ha pasado a estar al 86,1%. Por su parte, el Tajo ha registrado un aumento de 20,8 puntos. Por debajo de un aumento de 20 puntos ha estado Galicia Costa (19,6); el Cantábrico Oriental (16,5); las Cuencas internas del País Vasco (14,2); el Júcar (12,9) y Tinto, Odiel y Piedras (7).

Segura y Cataluña, los casos más llamativos

Casos especialmente remarcables son los del Segura y las Cuencas internas de Cataluña. En el primero, el Segura tradicionalmente almacena muy poca agua y sin embargo ha crecido en 22,6 puntos durante el tren de borrascas, pasando de estar al 24,6% a encontrarse al 47,2%.

En el segundo, porque las Cuencas internas de Cataluña registraron una importante sequía hace sólo dos años y de acabar el 2023 al 16,9% de su capacidad han pasado a estar al 92,2% a finales de febrero (habiendo crecido en 15,4 puntos desde el inicio del tren de borrascas).

