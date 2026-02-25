Integra CEE finalizó 2025 con más de 6.300 profesionales y refuerza su posición como referente de empleo inclusivo en España

Integra CEE, centro especial de empleo especializado en la prestación de servicios esenciales, cerró 2025 con un total de 6.397 personas trabajadoras. De ellas, 5.841 tienen discapacidad, lo que supone el 91,3% del total.

El crecimiento sostenido de su plantilla durante los últimos cinco años la convierte en uno de los principales motores de empleo inclusivo en España y el mayor centro especial de empleo de iniciativa empresarial del país.

En la actualidad, 3.336 mujeres (52,15%) y 3.061 hombres (47,85%) prestan sus servicios en la compañía. Cabe destacar que, del total de profesionales con discapacidad, un 37% pertenece al colectivo de atención prioritaria, es decir, personas que presentan mayores dificultades de incorporación al mercado laboral.

Por tramos de edad, es importante señalar que más del 52% de la plantilla tiene 50 años o más, un dato que refleja el compromiso de la empresa por generar oportunidades laborales para el talento sénior, sobre todo en el caso del colectivo con discapacidad, potenciando entornos inclusivos y accesibles que permitan su adecuado desempeño profesional.

En Andalucía, el número de profesionales asciende a 1.047, de los que más del 93% son personas con discapacidad.

Estabilidad laboral y captación de talento

En lo que respecta a la tipología contractual, actualmente 4.900 personas (76,6%) disponen de un contrato indefinido, lo que refleja el compromiso de la organización con el empleo estable y de calidad. En concreto, durante el último año se formalizaron 1.517 nuevos contratos indefinidos, de los cuales 1.423 correspondieron a personas con discapacidad.

Por su parte, el equipo de Selección llevó a cabo 7.424 entrevistas laborales con personas candidatas interesadas en las distintas oportunidades ofrecidas por la compañía. Del conjunto de entrevistas realizadas, el 82% se dirigió a perfiles con discapacidad, lo que evidencia el compromiso de la organización con la empleabilidad inclusiva.

Acompañamiento sociolaboral

La labor desempeñada por la Unidad de Apoyo a la Actividad Profesional (UAAP) de Integra CEE, un equipo técnico formado por más de 80 profesionales del ámbito social (Psicología, Trabajo Social y Educación Social), fue fundamental para lograr la plena inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.

Esta unidad atendió el pasado año a más de 8.600 profesionales y realizó un total de 61.336 acompañamientos dirigidos a responder a las necesidades individuales de cada persona empleada y a facilitar las adaptaciones adecuadas para sus respectivos puestos de trabajo.

Asimismo, la UAAP desarrolló 188.600 acciones vinculadas con el empleo, el ámbito personal y el social, además de llevar a cabo más de un centenar de talleres y entrenamientos en habilidades y competencias que promueven la autonomía laboral y personal.

Sobre Integra CEE

Integra CEE surgió en el año 2007 como respuesta a una demanda social: la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Hoy, con más de 6.300 personas empleadas y presencia en todo el territorio nacional, Integra CEE se posiciona como uno de los centros especiales de empleo referentes en su sector. Integra CEE es el resultado del compromiso, esfuerzo y profesionalidad de todas las personas que conforman la organización, de las que más del 91% son personas con discapacidad.

Calificada para operar como CEE en toda España, está especializada en la gestión, organización e implantación de servicios esenciales para entidades públicas y privadas (limpieza, mantenimiento, servicios auxiliares, etc.), cumple una función social de primera magnitud, puesto que ofrece a las personas con discapacidad la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades y competencias para incorporarse a futuro en el mercado ordinario de trabajo.