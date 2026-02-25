La liberación de 85.000 almejas finas por el Ifapa busca frenar su desaparición en la costa onubense

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suelta de almejas en el río Piedras (Huelva). / JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA

Un equipo de investigadores y técnicos del centro Agua del Pino del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) ha liberado esta semana 85.000 ejemplares de almeja fina (Ruditapes decussatus) en la desembocadura del río Piedras, una actuación estratégica para recuperar los bancos naturales y reactivar la acuicultura de esta especie de alto valor en el litoral andaluz.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta acción, realizada en el entorno del Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, busca recuperar los bancos naturales de almeja fina y fomentar la acuicultura de la especie en la zona.

Recuperación de la almeja fina en Huelva

La almeja fina, una especie cultivada tradicionalmente y abundante en el litoral de Huelva y Cádiz, ha sufrido problemas asociados a la dificultad de conseguir comercialmente semillas (ejemplares alevines) y al furtivismo, por lo que la actividad ha ido decreciendo hasta prácticamente desaparecer en la costa onubense.

Con esta liberación de ejemplares, el Ifapa busca facilitar que las empresas acuícolas de los alrededores del río Piedras tengan opción de captar larvas y semillas en sus instalaciones, fomentando e introduciendo de nuevo el cultivo de esta especie de alto valor comercial, el mayor dentro de los moluscos bivalvos de nuestra región.

Densidad alarmantemente baja en los bancos naturales

Adicionalmente, esta suelta mejorará el estado natural de las poblaciones salvajes en el río Piedras, donde se ha constatado que existen escasos bancos naturales. En estos se ha registrado una densidad máxima de 1,8 individuos por metro cuadrado, valor "alarmantemente inferior" a los 22 individuos por metro cuadrado, el último registrado en dicho entorno, en el año 2000.

Estas actividades del Ifapa se enmarcan en el proyecto Molusos (Innovación y fomento de una acuicultura de moluscos sostenible en el litoral sur Atlántico andaluz), una línea de trabajo financiada por el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (Fempa) que se desarrolla en el centro Agua del Pino (Cartaya).

Proyecto Molusos y acuicultura sostenible

Con este proyecto se pretende recuperar, en las zonas aptas del litoral andaluz, la actividad acuícola de moluscos, principalmente la almeja fina. Sin embargo, los trabajos también contemplan actividades para la mejora y el fomento del cultivo de otras especies como el ostión (Magallana gigas) en Andalucía.

