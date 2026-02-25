Dos narcos y un guardia civil heridos durante una persecución con disparos en Barbate

Dos presuntos narcos y un guardia civil han resultado heridos durante un operativo desarrollado en Barbate. Los hechos han tenido lugar este miércoles por la mañana en el transcurso de "un dispositivo policial contra la logística de las organizaciones que se dedican al narcotráfico", en el que se han producido disparos con armas de fuego, tal como confirman desde la Benemérita. En concreto, los dos supuestos traficantes presentan heridas de bala, mientras que el agente tiene una lesión en el hombro "tras volcar el quad en el que realizaba una persecución".

El operativo se ha ejecutado a raíz de un cambio de tripulación en dos narcolanchas petaqueras ubicadas en las inmediaciones del río Barbate, según fuentes consultadas por este medio. En ese momento, efectivos del puesto de la Guardia Civil de este municipio gaditano decidieron intervenir, y ha sido durante este despliegue cuando se ha producido "un incidente con armas de fuego", tal como detallan desde el Instituto Armado.

"Dos presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes han resultado heridos de bala; uno en una mano y otro en una pierna", precisan fuentes oficiales. "De igual manera, uno de los guardias civiles participantes en dicho dispositivo policial ha quedado herido en un hombro al volcar el quad en el que realizaba una persecución", añaden desde la Benemérita.