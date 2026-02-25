Sucesos
Dos narcos y un guardia civil heridos durante una persecución con disparos en Barbate
Los dos supuestos traficantes presentan heridas de bala, mientras que el agente tiene una lesión en el hombro "tras volcar el quad" en el que realizaba el operativo de seguimiento, según la Benemérita
Dos presuntos narcos y un guardia civil han resultado heridos durante un operativo desarrollado en Barbate. Los hechos han tenido lugar este miércoles por la mañana en el transcurso de "un dispositivo policial contra la logística de las organizaciones que se dedican al narcotráfico", en el que se han producido disparos con armas de fuego, tal como confirman desde la Benemérita. En concreto, los dos supuestos traficantes presentan heridas de bala, mientras que el agente tiene una lesión en el hombro "tras volcar el quad en el que realizaba una persecución".
El operativo se ha ejecutado a raíz de un cambio de tripulación en dos narcolanchas petaqueras ubicadas en las inmediaciones del río Barbate, según fuentes consultadas por este medio. En ese momento, efectivos del puesto de la Guardia Civil de este municipio gaditano decidieron intervenir, y ha sido durante este despliegue cuando se ha producido "un incidente con armas de fuego", tal como detallan desde el Instituto Armado.
"Dos presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes han resultado heridos de bala; uno en una mano y otro en una pierna", precisan fuentes oficiales. "De igual manera, uno de los guardias civiles participantes en dicho dispositivo policial ha quedado herido en un hombro al volcar el quad en el que realizaba una persecución", añaden desde la Benemérita.
- El tribunal militar absuelve a María Serrano, la guardia civil denunciada tras destapar presunta corrupción en el Seprona
- Fin a los cinco días de huelga en Andalucía: uno de cada cuatro médicos han secundado el primer parón del año
- El frente esquiva Andalucía y Sevilla registrará el día más caluroso de la semana en la región
- Más de 30.000 funcionarios andaluces reducirán su jornada laboral a 35 horas a partir de marzo
- La Junta abre el plazo para que los ayuntamientos soliciten las ayudas del plan Andalucía Actúa e inicia obras en 100 carreteras
- Aemet lo confirma: un frente con lluvias y tormentas llegará a Andalucía rompiendo el anticiclón
- La Junta convoca las oposiciones de Educación en Andalucía para 2026: oferta 5.167 plazas de Secundaria y Conservatorio
- Almonte lanza un vídeo con IA de casas derrumbándose en Matalascañas si 'no se hubiera actuado de urgencia