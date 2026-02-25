Vuelco del tiempo en Andalucía: Aemet avisa de un posible giro inestable con lluvias a partir de este día

La tranquilidad atmosférica en Andalucía puede romperse tras varios días de cielos despejados y temperaturas primaverales. Aemet prevé para la semana próxima, concretamente desde el lunes, un incremento de la inestabilidad hacia los nubosos y lluvias en el oeste y centro de la península, indica Rubén del Campo, portavoz de la agencia. En Andalucía el mapa de Aemet para ese día refleja lluvias y tormentas en diferentes puntos, una situación que ya se atisba a partir del domingo por la noche.

Con una notable incertidumbre en el pronóstico, Andalucía comenzaría el mismo domingo por la noche con los cielos nubosos, para el lunes comenzar con los cielos prácticamente cubiertos y las primeras lluvias por Almería. A medida que avanza el día, habrá claros y lluvias dispersas en el Estrecho y Andalucía oriental; en la última mitad del día llegarán más lluvias e incluso posibles tormentas a la zona occidental de la región, en Huelva, sevuilla, Cádiz y Córdoba, con menos incidencia en el resto.

Febrero dispara los termómetros y pulveriza récords históricos

Febrero de 2026 está siendo en Andalucía más cálido de lo habitual, con temperaturas en general por encima de la media y una última semana marcada por la estabilidad, sin apenas lluvias y con valores térmicos superiores a los propios de la época, según informa Aemet. En cuanto a precipitaciones, el mes presenta un carácter extraordinariamente húmedo por las abundantes lluvias de la primera quincena, ya que en la segunda apenas se están registrando episodios significativos.

En el conjunto de España, el mes también apunta a un balance claramente cálido, con una anomalía que probablemente superará los 2 ºC sobre el promedio normal. No se han producido episodios fríos y las borrascas han llegado acompañadas de aire templado. Los días 10 y 11 fueron los más cálidos para esas fechas desde al menos 1940, y este final de febrero aún podría dejar nuevos récords, en un invierno 2025-2026 que muy probablemente tendrá carácter cálido.