Albares pide al PP que apoye un tratado que da "certidumbre" a los trabajadores transfronterizos: Sánchez irá al derribo de la Verja

Aunque todavía el texto no está ratificado, en el Campo de Gibraltar ya andan pensando en cómo darle forma al acto, sin fecha aún, que ponga fin a la última frontera terrestre en el continente europeo: la Verja de Gibraltar, una valla con tanta historia como los pueblos que separa. Así lo ha confirmado este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una entrevista en Radio Algeciras en la que ha trasladado su confianza en que el acuerdo sobre Gibraltar, cuyo texto completo se ha hecho público este jueves, quede ratificado por la Unión Europea y el Reino Unido "antes del verano" y ha pedido al Partido Popular que lo respalde en el Parlamento Europeo para acelerar su entrada en vigor. Uno de los puntos claves de este texto es que España no controlará los pasaportes de los militares británicos y aliados.

Según ha explicado a los micrófonos de la Ser, el calendario de ratificación pasa por el Consejo (los gobiernos de la UE), la Eurocámara y el Parlamento británico. Mientras se completa ese trámite, Bruselas pretende que el tratado pueda aplicarse de forma provisional a partir del 10 de abril, coincidiendo con el despliegue del nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES), para evitar un endurecimiento de los controles en el paso, uno de los asuntos que más inquietaban en los gobiernos municipales de la comarca, muy especialmente en La Línea de la Concepción.

El miedo era que el control transfronterizo se convirtiera en un embudo de coches, motos y personas a pie que cruzan al Peñón cada mañana por razones laborales, en total unos 15.000 trabajadores transfronterizos (reconocidos por el gobierno de España como tales) además del goteo de autónomos, proveedores del sector turístico y económico de Gibraltar o, simplemente, visitantes de paso. Larguísimas colas, muchas horas de espera y caos en la gestión del tráfico rodado han sido la traducción palpable a la falta de sintonía entre gobiernos durante la negociación de este acuerdo.

"Certidumbre" para la comarca y medidas para la "distorsión" fiscal

En ese contexto, Albares, que ha anunciado que ha solicitado comparecer en la Comisión de Exteriores del Congreso para informar del tratado, ha animado a los vecinos del Campo de Gibraltar a trasladar a sus representantes políticos -"muy especialmente" al Partido Popular- la necesidad de un apoyo "rotundo" en la votación europea. El ministro sostiene que el acuerdo busca aportar "certidumbre" a la comarca y garantizar el tránsito diario de los trabajadores transfronterizos, además de favorecer la actividad económica en el entorno.

El titular de Exteriores también ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé acudir "en fechas próximas" a la zona para un acto institucional ligado a la retirada de la Verja, y que él mismo se desplazará al Campo de Gibraltar para mantener contactos con alcaldes y agentes socioeconómicos. En paralelo, Albares ha señalado que ya han arrancado obras de acondicionamiento en el entorno, incluidos trabajos vinculados al aeropuerto.

El diseño del acuerdo traslada los controles principales al puerto y al aeropuerto de Gibraltar, con un sistema de control dual y presencia española para los controles Schengen, en lugar de mantenerlos en el paso terrestre.

En la entrevista, el ministro defendió además que el texto incorpora medidas para reducir "distorsiones" en fiscalidad -con un impuesto indirecto equivalente al IVA y convergencia de impuestos especiales- y refuerza el control contra el contrabando de tabaco mediante trazabilidad y destrucción del material decomisado.