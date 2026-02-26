Andalucía se acerca a sus elecciones: Juanma Moreno anuncia que disolverá el Parlamento en abril

El Parlamento de Andalucía se disolverá en abril. Si hace apenas unos días el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguraba que los comicios autonómicos serían en junio, este ha confirmado en la sesión de control al Gobierno su voluntad de que la legislatura termine en abril, tiempo clave para sacar adelante las últimas leyes que se encuentran en tramitación.