Andalucía aprueba un plan urgente de reparación de presas y cauces dañados: se pagará con el canon del agua

Rebajas y exenciones fiscales y nuevos planes de inversiones. La Junta ha aprobado este miércoles un nuevo paquete de medidas dentro del plan Andalucía Actúa para la recuperación de la comunidad autónoma tras las borrascas que tiene una estimación inicial de 1.700 millones de euros. El objetivo de estas medidas que han entrado en vigor de forma automática es ayudar a las personas que han sufrido desalojos o daños en sus viviendas, facilitar la recuperación a los agricultores con pérdidas valoradas en más de 3.500 millones de euros y ejecutar las inversiones necesarias en infraestructuras. Son medidas complementarias a las que ponga en marcha el Gobierno de España o diputaciones como la de Sevilla.

Dentro de ese paquete de medidas urgentes, la Junta de Andalucía ha incorporado una estrategia de reparación de presas, cauces e infraestructuras hidráulicas de todo tipo de las cuencas de gestión autonómica que han resultado gravemente dañadas por las borrascas. "Se han generado daños significativos en infraestructuras hidráulicas y en el dominio público hidráulico cuya reparación resulta urgente y necesaria, incluyendo presas, azudes, estaciones de bombeo, canales, conducciones, sistemas de saneamiento, drenaje urbano y rural, así como defensas frente a avenidas (...)Estas circunstancias afectan de forma directa la capacidad de gestión de los recursos hídricos, el abastecimiento y saneamiento, así como la seguridad de las poblaciones y el normal desarrollo de actividades económicas vinculadas al agua", recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extroardinario publicado este miércoles con un nuevo paquete de actuaciones.

La previsión es que se puedan llegar a invertir más de 130 millones de euros en estas actuaciones que provendrán en buena medida del canon del agua, la cuota que se aplica en las facturas de todos los hogares y comercios y que está reservada para inversiones nuevas frente a la sequía o las inundaciones. El plan de actuación de este 2026 se va a reprogramar para priorizar estas actuaciones urgentes. El presupuesto estimaba unos ingresos de 166 millones de euros en este ejercicio por este concepto. Todas estas actuaciones serán consideradas de interés general de forma que se puedan acelerar.

Inversiones en carreteras y colegios

Junto a esto, la Junta de Andalucía ha aprobado la primera de las modificaciones presupuestarias necesarias para llevar a cabo el plan Andalucía Actúa a la espera de que se concreten las posibilidades de reutilización del superávit de 2024 y 2025 autorizado por el Gobierno de España (suma en torno a los 1.500 millones de euros) y la llegada de fondos europeos a través de los dos instrumentos de financiación que ya han sido activados por el Ejecutivo central a instancias de la Junta (el fondo agrario y el fondo de solidaridad).

Concretamente, se han aprobado modificaciones presupuestarias por un importe de 214 millones de euros para la reparación de instalaciones del Infoca dañadas y pagos de horas extras (3,7 millones); la reparación de la red de carreteras (156 millones de euros) o los colegios e institutos (55 millones de euros). "No han supuesto ningún recorte para la Administración autonómica", subrayó la consejera de Hacienda, Carolina España. De hecho, se ha empleado una bolsa de reserva para proyectos de distintas consejerías disponible en las cuentas y asignada a la Consejería de Hacienda.

Ayudas a los agricultores

La Junta de Andalucía trabaja en su convocatoria de ayudas para los agricultores que han sufrido pérdidas por el temporal. Una línea que, según apuntó el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ramón Fernández-Pacheco se está coordinado con el Gobierno de España de forma que "no se parecerán en nada las convocatorias". El objetivo es que puedan estar convocadas en el mes de abril. "Van a ser líneas más específicas con los cultivos que se han visto dañados y escuchando a las comunidades agrarias. Serán ayudas que tengan en cuenta todas esas circunstancias. Que sean justas y se adapten a las necesidades", apuntó el consejero.

Mientras llega ya se han aprobado las primeras medidas de carácter fiscal. La más importante, y una demanda del sector es la supresión de la cuota tributaria del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua (la cuota que pagan los regantes). Además, se ha aprobado la exención del pago de la tasa por servicios facultativos veterinarios para las explotaciones de ganadería lo que supone en torno a un millón de euros

Junto a esto, se han aprobado una batería de medidas para facilitar los trámites al sector más dañados por las borrascas. Así, el plazo de presentación de la Solicitud Única de la Política Agraria Común (PAC) se amplía hasta el 15 de mayo; se admitirán de forma excepcional modificaciones en las solicitudes de ayudas o peticiones de asignación de ayudas hasta el 31 de mayo.