Andalucía incorporará en marzo a las mujeres de 40 a 49 años en el cribado de cáncer de cérvix

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado hoy en el Pleno del Parlamento de Andalucía que la Junta tiene previsto iniciar el próximo mes de marzo el cribado poblacional de cáncer de cérvix para el tramo etario de 40 a 49 años con el objetivo de alcanzar en 2029 una cobertura del 100%. Como ha recordado el consejero, desde julio de 2024 “es un cribado poblacional para toda Andalucía, que da cobertura a todas las mujeres comprendidas entre 25 y 65 años, de forma global, homogénea y reglada”. Desde entonces, y hasta principios de este año, 121.000 mujeres han participado en el cribado, lo que supone una cobertura del 84%.

Este cribado tiene el objetivo de prevenir y detectar precozmente el cáncer de cuello de útero ya que, ha explicado Antonio Sanz, “el seguimiento y detección de estas lesiones permite disminuir significativamente la incidencia de cáncer de cuello de útero hasta en un 90%”. Además, ha subrayado, “en caso de detección de cáncer, el diagnóstico precoz aumenta las posibilidades de tratamiento y curación”.

Las pruebas de cribado se realizan de acuerdo con las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud. Entre los 25 y 34 años, la prueba consiste en una citología vertical cada tres años si los resultados previos son normales. A partir de los 35 años, el principal estudio es el del Virus del Papiloma Humano y si el resultado es positivo se procede a la citología. En este sentido, se ha iniciado el cribado poblacional por las mujeres en los tramos de edad de 25 a 29 años y de 60 a 65 años, incorporando progresivamente el resto de tramos de forma progresiva.

Como ha destacado Antonio Sanz, “queremos continuar aumentando la cobertura y queremos que cada vez más mujeres acepten la invitación”, de ahí la necesidad de llevar a cabo campañas periódicas de concienciación. Además, tal y como ha recordado, a finales del pasado año se puso en marcha un Plan de Acción para los cribados de cáncer, que ha supuesto una inversión de 101 millones y la contratación de 705 profesionales para reforzar todos los programas de cribados poblaciones de cáncer. En este sentido, el consejero ha asegurado que “que ya se ha contratado a 486 de estos profesionales, es decir el 70%”.