La consejera de Empleo: "Sin la incorporación de nuevos perfiles profesionales es imposible garantizar la soberanía tecnológica"

"El mercado laboral andaluz está mejor que hace unos años pero queda mucho por avanzar". El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica han celebrado este jueves una nueva edición de #ElCorreoPregunta, titulada ‘Nuevos estudios para nuevos empleos’, en el que la directora del periódico, Isabel Morillo, ha entrevistado a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en el que ha hecho un recorrido sobre la situación actual del mercado de trabajo andaluz y ha abordado los principales retos a los que se enfrenta en cuanto a dar soluciones a las necesidades de perfiles profesionales de las empresas.

El desajuste del mercado es uno de los problemas a los que se enfrenta. "Estamos ante un grave problema y ante una tremenda paradoja: cómo explicar que España ocupe año tras años las primeras posiciones en el ranking de desempleo de la UE y, al mismo tiempo, las empresas no dejen de lanzar señales de alarma por las serias dificultades que afrontan para encontrar perfiles profesionales con los que mejorar o renovar sus plantillas", ha señalado Blanco.

Desajuste en el mercado laboral

En este sentido, ha apuntado que los datos "son muy preocupantes", ya que la última Encuesta de Costes Laborales que elabora periódicamente el INE revela un crecimiento del 145% de las vacantes en España durante la última década, que en Andalucía es incluso mayor: un 172%. "Es decir, el número de empleos que no encuentran candidatos para ser cubiertos casi se ha triplicado en nuestra comunidad en diez años", ha subrayado.

En cualquier caso, ha asegurado que no es un problema exclusivo de España. La Comisión Europea advirtió el pasado mes de noviembre -ha recordado- que la UE no está generando la mano de obra suficiente para satisfacer a su tejido productivo. "El problema está tomando una doble vertiente: en número y en cuanto a cualificación. Sobre lo primero, la Comisión recuerda que hasta un 77% de las empresas europeas reconoce problemas a la hora de encontrar candidatos", ha apuntado.

Incluso ha apuntado la consejera que será “imposible garantizar la soberanía tecnológica” de la UE sin suficientes recursos humanos en materias como ciberseguridad, defensa, tecnología espacial, inteligencia artificial, biotecnología y sanidad. "Porque no es sólo un déficit ya de trabajadores en ocupaciones elementales, sino también en aquellas que están llamadas a protagonizar la nueva revolución tecnológica", ha asegurado.

El foro, celebrado en la Fundación MAS de Sevilla, con el patrocinio de MOEVE y Grupo COX y la colaboración de Grupo MAS, Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Universidad LoyolaCEADE y Universidad CEU Fernando III, ha sido presentado por el presidente de Grupo MAS, Vicente Martín, quien ha puesto en valor la formación y el papel de la Fundación de la compañía para impulsar el empleo a través del estudio.

Posibles respuestas

La consejera ha señalado que este desajuste puede deberse a dos causas. Por un lado, que las empresas no ofrecen condiciones atractivas para los profesionales. Por otro, que los trabajadores no cumplen con los perfiles que demandan las empresas.

En este punto, ha puesto el foco en los más jóvenes. "Las nuevas generaciones tienen otros propósitos y otras necesidades y cada vez quieren más conciliación, están demandando entornos laborales agradables, que se les valore. Incluso nos dicen que muchas veces son los candidatos los que hacen las entrevistas a los responsables de Recursos Humanos de las empresas", ha bromeado.

Corregir los desequilibrios

La consejera ha desgranado las principales herramientas que la administración autonómica ha puesto en marcha para intentar paliar este desajuste. "En Andalucía estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para, dentro de nuestras competencias, intentar corregir esos desequilibrios. En primer lugar, generando más y mejor empleo. Sólo en la última década hemos sido capaces de reducir el desempleo en más de 380.000 personas (381.125) y hemos logrado sumar casi 700.000 afiliados a nuestro mercado laboral, creando el 15,5% de todo el nuevo empleo generado en España", ha abundado.

En este sentido, ha apuntado que su Consejería redoblará esfuerzos en la política activa que mejores resultados está ofreciendo: la Formación Profesional para el Empleo.

"Un instrumento que hemos recuperado y que está demostrando su enorme capacidad como palanca papara aflorar el talento y para acercar a las personas desempleadas al mercado de trabajo. Tan convencidos estamos de ello que este año vamos a movilizar casi 326 millones de euros con el objetivo de continuar mejorando la cualificación de las personas trabajadoras. Es, de hecho, la segunda partida que más ha crecido respecto al presupuesto de la Consejería del año anterior", ha indicado.

La FP dirigida al empleo

Blanco ha hecho hincapié en el papel de la FPE (Formación Profesional para el Empleo) como ejemplo sobre cómo mejorar la cualificación de las personas acaba generando oportunidades laborales.

La consejera ha ejemplificado esta herramienta de formación en la colaboración de la Junta con el Grupo MAS. "La alianza entre ambas partes ha permitido que, para dar respuesta a esa necesidad concreta, Grupo Mas pueda contar con el apoyo del programa de Contratación con compromiso de contratación de nuestra Consejería", ha subrayado.

"Una FPE de calidad y que no se diseña al azar, sino ajustándose al máximo a las necesidades del tejido productivo. Planificarla a nuestro antojo, sin contar con quienes después van a contratar a esas personas, sería un desperdicio de tiempo y de dinero", ha añadido.