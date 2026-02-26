COX y Moeve señalan las necesidades profesionales del mercado laboral andaluz: "Los oficios de toda la vida siguen siendo muy necesarios"

Existe un desajuste en el mercado laboral andaluz que tiene que ver, en muchos casos, con los perfiles profesionales que las empresas requieren. El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica han celebrado este jueves una nueva edición de #ElCorreoPregunta, titulada ‘Nuevos estudios para nuevos empleos’, un evento en el que las compañías y sus necesidades laborales han tenido cabida a través del debate entre Pablo Barrasa, director de Personas de COX, y Juan José Gómez Sánchez, coordinador industrial Talent Hub de Moeve.

Ambos directivos han coincidido en que el talento que sale de las universidades andaluzas es "excelente", aunque hay varios retos por delante. Entre ellos, la llegada de más mujeres a las carreras de perfil técnico para que después tengan una mayor representación en las plantillas de estas empresas. "Llegamos a acercarnos a los colegios para dar a conocer nuestra labor y explicar, fundamentalmente a las niñas, que ayudan también a la sociedad seleccionando este tipo de estudios, incluso acercamos a los chavales a nuestras plantas y proyectos para que vean de primera mano el trabajo que se realiza", ha subrayado Barrasa.

Formación en gestión de los profesionales técnicos

Además, ha incidido en que los perfiles muchas veces están especializados pero no se están formando en gestión. "Necesitamos ingenieros que sepan de costes, qué es un presupuesto o un balance", ha abundado.

Por su parte, Gómez ha subrayado que Moeve desarrolla desde hace unos años la estrategia Positive Motion enfocada a la transformación energética. "Para llevarla a cabo necesitamos personas cualificadas". Para ello, la compañía está desarrollando iniciativas con distintos ayuntamientos para impulsar programas de formación que sirvan para generar "ese talento necesario" en ámbitos relacionados con las necesidades que tiene el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde que impulsa la empresa en Palos de la Frontera y San Roque.

Así, ha recordado que la inversión de este proyecto asciende a los 3.000 millones de euros en Andalucía, "una inversión que ya se está materializando, pero debemos tener la agilidad para ponerla en marcha porque no podemos dejar pasar la oportunidad y, para ello, necesitamos personas preparadas".

El foro, celebrado en la Fundación MAS de Sevilla, con el patrocinio de MOEVE y Grupo COX y la colaboración de Grupo MAS, Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Universidad LoyolaCEADE y Universidad CEU Fernando III, ha sido presentado por el presidente de Grupo MAS, Vicente Martín, y ha contado con la participación de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco.

El papel de los oficios

En cuanto a los requisitos y perfiles que requieren las empresas, Barrasa ha asegurado que dan por supuestas tanto la parte académica por el "nivelazo de las universidades" como los idiomas. "Pedimos todo lo demás, aunque muchas de esas cosas vienen de casa: compromiso, trabajo en equipo o inteligencia emocional", ha desgranado. Asimismo, ha apuntado que hacer carrera no está relacionado con acumular títulos, "sino con aprovechar las oportunidades que a cada uno le surgen".

Ingeniero de materiales, eléctrico, o tener formación en nuevas tecnologías, almacenamiento térmico, amoníaco o hidrógeno verde son algunas de las salidas profesionales que ve más clara. También las relacionadas como la especialización en el agua: "Es el petróleo del siglo XXI".

Por su parte, el directivo de Moeve ha abordado la importancia de la implementación de la inteligencia artificial en el día a día de sus empleados y la necesidad de impulsar perfiles profesionales para el sector energético, al alza en los últimos años en Andalucía. "El 60% de los nuevos empleos están relacionados con el diseño y construcción de plantas de producción y de ese porcentaje, un 70 u 80% son técnicos medios y superiores: esto es, que saben montar un tubo. El resto, son universitarios", ha destacado.

De ahí que haya puesto en valor los puestos laborales relacionados con la FP. "Los oficios de toda la vida siguen siendo muy necesarios", ha indicado, al tiempo que ha señalado que, en el caso de Moeve, "lo fundamental es cubrir las personas que nos ayuden a construir plantas, porque si no, se demoran y los inversores se cansan y se van. Es el principal reto que tenemos".

En este sentido, el representante de COX ha asegurado que esta es muy buena opción profesional también por el sueldo. "Te pones con 21 años en el mercado laboral con un salario mínimo de 40.0000 euros al año, es muy buena opción y, sin embargo, aquí no encontramos profesionales de toda la vida. Tuvimos que ir a Perú para contratar 30 soldadores", ha reconocido.