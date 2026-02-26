Al menos dos días de lluvias en Andalucía por el frente atlántico con tormentas que entrará en España

Aemet da más detalles del frente atlántico que entrará el lunes en la península y que afectará a Andalucía. En principio y teniendo en cuenta la incertidumbre, esta vaguada llegará con lluvias y posibles tormentas a varias zonas de la comunidad autónoma, y puede alargarse hasta el martes.

El lunes, Andalucía amanecerá con cielos nubosos en la primera mitad del día, según indican los mapas meteorológicos de Aemet; para posteriormente de 12.00 a 18.00 horas evolucionar las precipitaciones hasta extenderse prácticamente a toda la comunidad autónoma, con más incidencia en la parte occidental de la región en Huelva. Habrá posibilidad de tormentas en diferentes puntos, entre ellos Huelva, Sevilla y Córdoba. La jornada finalizará con lluvias en la mitad occidental.

El martes seguirán las precipitaciones en la región, centradas en Sevilla, Córdoba, Cádiz, Málaga y Huelva, en el resto los cielos permanecerán nubosos. A medida que avance el día la inestabilidad se centrará en la zona de Cádiz y el Estrecho. Ya el miércoles, se abrirán claros, pero hay muchísima incertidumbre al respecto.

Previsión el lunes (imagen superior) y el martes (inf.). / Aemet

Andalucía, del “casi primaveral” al giro del frente: así evolucionan las temperaturas

Hasta el domingo, el patrón térmico se mueve con máximas bastante contenidas, en general entre 18 y 24 ºC, y mínimas más variables (desde 5 ºC hasta 14 ºC). El viernes destaca por las máximas más altas en Sevilla (24 ºC), Granada (23 ºC), Huelva (23 ºC) y Córdoba (22 ºC), con la mínima más baja en Córdoba (5 ºC); el sábado bajan las máximas en casi todas (entre 18 y 23 ºC), con ambiente más fresco en Granada (6/19 ºC) y Jaén (9/18 ºC); y el domingo se mantiene el tono suave, con Sevilla (9/22 ºC) y Huelva (9/21 ºC) a la cabeza en máximas, mientras el interior vuelve a marcar las mínimas más bajas en Granada (5/18 ºC), Jaén (6/17 ºC) y Córdoba (7/20 ºC).

Noticias relacionadas

Con la entrada del frente el lunes, las máximas tienden a moverse entre 17 y 22 ºC, con el pico en Sevilla (10/22 ºC) y valores más contenidos en Málaga (12/17 ºC) y Jaén (8/17 ºC); las mínimas oscilan entre 5 y 13 ºC, con registros bajos en Córdoba (5/20 ºC) y Granada (5/19 ºC). El martes se nota un descenso más claro en muchas capitales, sobre todo en el oeste: bajan las máximas en Cádiz (12/16 ºC) y Huelva (10/17 ºC), mientras el resto queda mayoritariamente entre 17 y 21 ºC (por ejemplo Almería (11/21 ºC)), con mínimas que siguen moderadas pero más frías en el interior, como Córdoba (7/18 ºC) y Granada (6/18 ºC).