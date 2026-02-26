Juanma Moreno asegura que Vox "no es lo mismo" que el PP e insiste en la importancia de gobernar en solitario

La falta de mayorías del PP en Extremadura y Aragón han revuelto el tablero político. La necesidad de que PP y Vox alcancen acuerdos para desbloquear la situación ha alterado las políticas defendidas por los dirigentes populares. Con nuevos comicios autonómicos en el horizonte, estas decisiones ponen en cuestión las medidas que tomarán después otros compañeros, como es el caso de Juanma Moreno en Andalucía.

Las encuestas mantienen positivo a Moreno. Hasta el momento, el presidente de la Junta goza de una "mayoría social", como los populares andaluces se han empeñado en denominar a la mayoría absoluta, que cosechó en las elecciones de 2022 y espera poder reeditar en las de este año. De hecho, Moreno ha asegurado en una entrevista en Cadena SER que ni siquiera se plantea "tener que trabajar con Vox" en la próxima legislatura.

"Vox y PP no somos lo mismo", ha sentenciado el presidente de la Junta para insistir en que "hay muchas líneas" en las que ambas formaciones no están de acuerdo. Moreno fue el primer popular que se vio obligado a negociar con Vox para poder gobernar en 2018. A diferencia de lo que ocurrió después, Vox no pidió entrar en el Gobierno. Ahora, el popular ha asegurado que "Vox se siente muy cómodo no asumiendo responsabilidades de gobierno y poniendo al PP de malo".

Irrupción de Génova en las negociaciones

Las encuestas son favorables para el PP, a quienes le mantienen la mayoría absoluta. "Ahora estamos en condiciones de reeditar esa mayoría y quiero pensar que vamos a intentar por todos los medios hacerlo", ha insistido el presidente de la Junta. Para el popular, la única duda de cara a las autonómicas, que se celebrarán en el mes de junio, es si el PP gobierna en solitario o si se mete "en el lío que supone la inestabilidad de no tener gobierno".

Si se ve obligado negociar con Vox, el presidente andaluz entiende que resulta fundamental que "las negociaciones se hagan lo más cercanas al territorio posible", aunque pide "respetar el proyecto político en el que militan". Esta misma semana, Génova ha decidido sentarse en la mesa de las negociaciones de Extremadura y Aragón para tratar de desbloquear la situación, encallada pese a los intentos autonómicos de alcanzar un pacto.

Ante los distintos criterios a la hora de negociar, Génova ha propuesto a los suyos un documento en el que se establecen los distintos puntos a seguir llegado el caso. En el desarrollo de este texto, los populares engloban la violencia machista, una de las grandes críticas de la ultraderecha, dentro del resto de violencias, algo que no ha convencido a los progresistas, quienes han acusado al PP de ceder antes las exigencias de los de Santiago Abascal.

Moreno confía en obtener unos resultados que no le requieran tener que recurrir a este texto. Aun así, el presidente ha defendido que el texto es "genérico", con el que tratan de "ordenar esas relaciones" que se produzcan si no hay mayoría absoluta. Así, ha subrayado que la violencia machista es "una lacra en España" y ha recalcado que esta ser una línea clara de trabajo en los gobiernos que los suyos compartan con la extrema derecha.