Juanma Moreno se suma a Feijóo y pide la vuelta del rey emérito a España tras la desclasificación del 23F

El rey emérito tiene que "volver a España". Esta ha sido la petición del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Parlamento de Andalucía, tras la desclasificación de los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23F, que confirman el papel que desarrolló el rey. El dirigente popular ha apuntado a los errores del monarca, pero considera que sus decisiones tienen más peso.

Juan Carlos I reside en casa de un amigo en Abu Dhabi desde verano de 2020. Desde entonces, el emérito ha venido en múltiples ocasiones a España, la mayoría de ellas para visitar Sanxenxo y participar en regatas. Aunque el padre de Felipe VI ha visitado Madrid, nunca ha dormido en la Zarzuela. De hecho, todos los actos en los que ha participado se han reducido al ámbito privado, algo que el propio monarca ha lamentado en repetidas ocasiones.

p"Después de desclasificarse, corroborar y confirmar que el rey emérito tuvo un papel destacadísimo en defensa de las libertades y de esa incipiente democracia que estábamos construyendo los españoles, creo que debe volver", ha defendido Moreno a preguntas de los periodistas a su entrada en el salón de plenos. Aunque ha puntualizado que el emérito ha cometido "errores evidentes", ha señalado que "ha hecho grandes servicios a España".

"No tiene causa abierta"

Moreno sigue así la línea marcada en la mañana de este jueves en el Congreso por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Los populares se han apoyado en los documentos desclasificados de la intentona de golpe de Estado en 1981. Desde Génova sostienen que la nueva información conocida por la opinión pública confirma el papel clave que el rey Juan Carlos I jugó ese día debería ayudar a fomentar la vuelta del rey al país.

Juan Carlos I ha repetido en múltiples ocasiones su voluntad de volver a España y pasar en la Península Ibérica sus últimos años de vida. "Cuando uno lee el libro que le ha hecho, se da cuenta que su último deseo es precisamente estar aquí, incluso dice querer fallecer en España", ha insistido el presidente de la Junta de Andalucía, que ha recalcado que permitir la vuelta del que monarca se trata "de una cuestión casi de humanidad".

"No tiene ninguna causa abierta", ha recordado el dirigente popular. De hecho, el pasado cinco de mayo, el Tribunal Supremo coincidió con la Fiscalía y rechazó la querella presentada por un grupo de juristas contra el rey emérito por cinco supuestos delitos contra la Hacienda Pública. El Alto Tribunal concluyó que los hechos no constituyen delito penal alguno, puesto que no alcanzaron el mínimo para ser delito, se encuentran prescritos o fueron objeto de regularización tributario.

Ya en sus memorias, el rey recalcó la soledad que padece en su residencia en Oriente Póximo y reitró en múltiples ocasiones su voluntad de regresar. Con todo, el presidente de la Junta ha señalado que es "razonable" y "sensato" que el monarca vuelva a territorio español. Así, ha recalcado que no entiende que "un octogenario que no pueda volver a su casa, con su familia y a pasar ya el ocaso de su vida aquí".