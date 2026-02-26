María Jesús Montero se equivoca en el Congreso: vota por error en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto para dar ayudas a las víctimas de Adamuz. Lo ha hecho por unanimidad. Todos los diputados, de todos los grupos parlamentarios votaron a favor. Sólo se encendió la luz roja en la pantalla en un escaño: el de la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE Andaluz, María Jesús Montero.

Por error, la vicepresidenta votó en contra del decreto de ayudas para las víctimas de Adamuz, un error que en cualquier caso no tiene incidencia alguna dada la unanimidad en el hemiciclo que alcanzó el programa de apoyo al accidente ferroviario en la provincia de Córdoba, el más grave que se ha registrado en la alta velocidad española desde su implantación.

Una vez que se produjo la votación y se reflejó el voto contrario de la vicepresidenta se produjo un prolongado murmullo en el Congreso. Las imágenes emitidas por la Cámara Alta muestran cómo la vicepresidenta asume su error que es comentado por sus compañeros de escaño en el Grupo Parlamentario.

A partir de ahí, las imágenes de la votación se han distribuido por redes sociales iniciando una polémica en la que ya han entrado dirigentes como el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira.

El decreto, en cualquier caso, ha entrado en vigor garantizando de esta forma que las víctimas de los accidentes de Adamuz y de Gelida (Barcelona), en el que falleció un maquinista sevillano, reciban las prestaciones.

Encuentro con el alcalde

Tras la votación, la vicepresidenta del Gobierno mantuvo un encuentro con el alcalde socialista de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, una imagen que ha difundido en redes sociales para contrarrestar la polémica por su error.

"Hoy he podido saludar y conversar nuevamente con el alcalde de Adamuz en el Congreso. Es el mejor embajador de un pueblo que dio una lección de compromiso y solidaridad. El espíritu de Adamuz debe seguir siendo un ejemplo para Andalucía y para toda España", apuntó en redes sociales.