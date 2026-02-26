El SUP pide el copago de dispositivos policiales "para eventos de relevancia y riesgo" como el Gran Derbi

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Andalucía ha reclamado este jueves "el copago en los espectáculos públicos de especial relevancia y riesgo". Según la visión de esta organización sindical, esta es "una fórmula de justicia y corresponsabilidad en la financiación de los dispositivos de seguridad". "Quien genera el servicio, debe contribuir a financiarlo. La seguridad es una inversión, no un gasto".

Como ejemplo de ello, desde el SUP señalan el Gran Derbi de este próximo domingo, que enfrenta a Real Betis y Sevilla FC en el estadio de La Cartuja. "Cientos de policías nacionales garantizarán la seguridad de uno de los eventos deportivos de mayor complejidad operativa del año en Andalucía. Por ello desde el SUP defendemos que los grandes eventos que generan importantes beneficios económicos deben contribuir también a sufragar los extraordinarios dispositivos policiales que requieren".

El SUP defiende que "no se trata de gravar la seguridad, sino de garantizar la sostenibilidad".

Compañeros sin chaleco

El SUP también ha denunciado que aún hay agentes de la Policía que "carecen de chaleco antibalas individual de dotación". Incluso, que "determinadas instalaciones de unidades especiales presentan un estado de deterioro impropio de una policía moderna europea". Por lo tanto, el SUP reclama: "No puede exigirse excelencia operativa sin garantizar medios adecuados".

Noticias relacionadas

"El copago en espectáculos públicos debe servir para reforzar la dotación de protección individual, modernizar infraestructuras y asegurar que los policías nacionales desarrollen su labor con dignidad y seguridad", ha afirmado el SUP. "La seguridad pública es un pilar del Estado de Derecho, quien genera el servicio, debe contribuir a financiarlo. La seguridad es una inversión, no un gasto".