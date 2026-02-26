Andalucía
El SUP pide el copago de dispositivos policiales "para eventos de relevancia y riesgo" como el Gran Derbi
"Quien genera el servicio debe contribuir a financiarlo", apunta el sindicato policial: "No puede exigirse excelencia operativa sin garantizar medios adecuados"
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Andalucía ha reclamado este jueves "el copago en los espectáculos públicos de especial relevancia y riesgo". Según la visión de esta organización sindical, esta es "una fórmula de justicia y corresponsabilidad en la financiación de los dispositivos de seguridad". "Quien genera el servicio, debe contribuir a financiarlo. La seguridad es una inversión, no un gasto".
Como ejemplo de ello, desde el SUP señalan el Gran Derbi de este próximo domingo, que enfrenta a Real Betis y Sevilla FC en el estadio de La Cartuja. "Cientos de policías nacionales garantizarán la seguridad de uno de los eventos deportivos de mayor complejidad operativa del año en Andalucía. Por ello desde el SUP defendemos que los grandes eventos que generan importantes beneficios económicos deben contribuir también a sufragar los extraordinarios dispositivos policiales que requieren".
El SUP defiende que "no se trata de gravar la seguridad, sino de garantizar la sostenibilidad".
Compañeros sin chaleco
El SUP también ha denunciado que aún hay agentes de la Policía que "carecen de chaleco antibalas individual de dotación". Incluso, que "determinadas instalaciones de unidades especiales presentan un estado de deterioro impropio de una policía moderna europea". Por lo tanto, el SUP reclama: "No puede exigirse excelencia operativa sin garantizar medios adecuados".
"El copago en espectáculos públicos debe servir para reforzar la dotación de protección individual, modernizar infraestructuras y asegurar que los policías nacionales desarrollen su labor con dignidad y seguridad", ha afirmado el SUP. "La seguridad pública es un pilar del Estado de Derecho, quien genera el servicio, debe contribuir a financiarlo. La seguridad es una inversión, no un gasto".
- El tribunal militar absuelve a María Serrano, la guardia civil denunciada tras destapar presunta corrupción en el Seprona
- Vuelco del tiempo en Andalucía: Aemet avisa de un posible giro inestable con lluvias a partir de este día
- La Junta convoca las oposiciones de Educación en Andalucía para 2026: oferta 5.047 plazas de Secundaria y Conservatorio
- El frente esquiva Andalucía y Sevilla registrará el día más caluroso de la semana en la región
- La Junta de Andalucía busca soluciones para el colapso de tráfico entre Sevilla y Cádiz: estudian alternativas para la AP-4 y la A-471
- Los Cantores de Híspalis, Eva González y el CEO de Ikea, reconocidos con la Medalla de Andalucía 2026
- La Junta abre el plazo para que los ayuntamientos soliciten las ayudas del plan Andalucía Actúa e inicia obras en 100 carreteras
- Almonte lanza un vídeo con IA de casas derrumbándose en Matalascañas si 'no se hubiera actuado de urgencia