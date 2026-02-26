Las universidades y la FP andaluza se alían con la IA: "Es más revolucionario que el tren de vapor o la llegada de los ordenadores"

Las universidades andaluzas ya no miran con miedo a la Inteligencia Artificial. Esta "revolución", que para los expertos se equipara "a la del tren de vapor y supera a la llegada de los ordenadores en nuestras vidas"- ha sacudido la oferta de la formación universitaria y de posgrado y aunque los centros lo viven con incertidumbre, han apostado por aliarse con ella. Lejos quedan argumentos como "La IA nos va a sustituir" o "La IA es un problema para la sociedad". Aunque es innegable: esta tecnología ha aprendido a reproducir tareas automatizadas y ha extinguido oficios. Precisamente por ello, los futuros médicos "se convertirán en la persona en la que el paciente confía". Para ello, es imprescindible no quedarse atrás. El futuro no pasa por obtener un grado y estudiar un máster, sino por la formación continuada y permanente en tecnologías que evolucionan en tiempo récord, que ya están implantadas en las empresas y que son un requisito indispensable para sobrevivir en el mercado laboral.

Estas han sido algunas de las principales conclusiones a las que han llegado los expertos protagonistas de la mesa redonda de #ElCorreoPregunta, titulada Nuevos estudios para nuevos empleos y patrocinada por Moeve y Grupo COX. Este encuentro a cargo de El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica ha contado con la participación de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco. En una conversación con la directora de esta cabecera, Isabel Morillo, la consejera ha hecho un recorrido sobre la situación actual del mercado de trabajo andaluz y ha abordado los principales retos para dar soluciones a las necesidades de perfiles profesionales de las empresas.

Mesa redonda de #ElCorreoPregunta, titulada ‘Nuevos estudios para nuevos empleos’. / Alberto Díaz

Tras su intervención, el escenario de la Fundación Más, la responsable de acoger esta nueva edición del foro del periódico, ha recibido a algunos de los máximos responsables de la formación académica superior en Andalucía. La mesa ha estado formada por Florentino Santos, el secretario general de Formación Profesional y Educación Permanente de la Junta de Andalucía; Arancha Manzanares, directora de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU Fernando III; Jose Ignacio García, rector de UNIA; Inmaculada Martín, directora de Unidad Docente de CEADE y Javier Nó, vicerrector de Docencia e Internacionalización de la Universidad Loyola.

Un cambio "radical" en la oferta académica

La principal necesidad de las universidades es adaptar su oferta académica a la realidad del mercado laboral. En los tiempos que corren, donde las tecnologías como la Inteligencia Artificial se actualizan cada pocos meses, los lenguajes cambian de año en año y las herramientas requieren cada vez de mayor especialización, lo que se aprenda en las aulas definirá al profesional del mañana. "Es fundamental estar muy pendientes de los cambios en las guías docentes, que antes se actualizaban muy poco y ahora hay que revisarlas continuamente", ha insistido la directora de la Escuela Politécnica del CEU Fernando III. A lo que el vicerrector de la Loyola ha añadido que es "fundamental" ser conscientes de cómo se prepara a alguien que "no sabe cómo será su profesión el día de mañana".

Por ello, el secretario general de FP de la Junta ha hablado de un "cambio radical" en la oferta de formación profesional. "Antes, las empresas y los centros de formación estaban cerca, pero no eran una sola cosa. Sin embargo, ahora son un solo ente, una cosa no se entiende sin la otra". En este sentido, Santos ha destacado los más de 80.000 convenios que la Junta ha firmado con proyectos de información, emprendimiento, digitalización y tecnología. "Siempre se habla del País Vasco como referente en FP, pero yo creo que la referencia está siendo Andalucía. Aquí hay ocho países vascos, porque nada tiene ver el sector productivo de la costa almeriense con el entorno aeroespacial de Sevilla", ha puntualizado.

En este gran cambio que defiende la Junta, también se incluye la llegada de la Inteligencia Artificial a sus guías de estudio. "Nosotros tenemos una red de oferta muy alta vinculada a IA. A los alumnos se les está enseñando a programar, pero más allá de eso también se les instruye en como diseñar un prompt", ha puntualizado Santos. Y aunque la IA todavía se encuentre en una "fase experimental", tal como lo ha definido la directora de la Unidad Docente de CEADE, es fundamental que los jóvenes aprendan a contrastar la información que se les proporciona: "Estamos en la fase de cometer errores, aprender a verificar y seguir formándonos continuamente".

La ingeniera tecnológica como formación "para la vida"

La "revolución" de la IA, que lejos de ser una herramienta es una tecnología que se entrena y aprende de los usuarios, ha irrumpido de lleno en el sector de la ingeniería. "Nos ha cambiado la vida. Ahora, las precipitaciones de las borrascas, el caudal de los ríos o las vías de un tren necesitan de modelos matemáticos que llevan a cabo los ingenieros. Por ello, no hay tasa de paro en el mercado para los ingenieros y el futuro inmediato está en la ingeniera tecnológica", ha argumentado la directora de la Escuela Politécnica Superior del CEU Fernando III.

Ante este escenario, Manzanares ha posicionado el grado de Ingeniería de Telecomunicaciones como "la gran ingeniería del futuro" y la base para mejorar el día a día de las personas. "Entre nuestras seis ingenierías, destaca también la de Ciberseguridad, la de Informática o la de Matemáticas, un fondo de armario, porque estos ingenieros valen para todo y te los quitan de las manos", ha apuntado, sobre la versatilidad y la polivalencia de este tipo de formaciones que lideran el presente.

"La oferta tecnológica no tiene paro. Por eso, estamos trabajando para que vengan más mujeres. No sabemos por qué se ha producido una bajada en la demanda de mujeres en los grados tecnológicos: las niñas tienden a meterse en Medicina, que está copado el mercado y hay muchos médicos mujeres, pero queremos animar a las mujeres y a los andaluces en general, porque necesitamos que de nuestra tierra salga tecnología", ha abundado.

Una oferta adaptada a las nuevas necesidades de los alumnos

La UNIA también ha dado un paso al frente para adaptarse a los nuevos currículums que se demandan en los departamentos de Recursos Humanos de las compañías. Tal como ha explicado el rector, José Ignacio García, llevan desde 2020 inmersos en la creación de un mapeo para rastrear las ofertas laborales del mercado. "Con esta información, hemos actualizado nuestro catálogo de posgrados. Por ejemplo, hemos visto que hay mucha oferta en la medicina personalizada o en la enfermería de precisión. En el ámbito de la educación, se buscan especialistas en cómo transmitir conocimientos en este nuevo mundo. Y esto nos ha hecho virar nuestra oferta con 30 títulos adaptados".

En un escenario similar se encuentra CEADE. Martín ha subrayado que las nuevas titulaciones que está ofertando el centro en materia de Comunicación, Publicidad y Marketing están pensadas para el alumno de nuevo ingreso. Aquel que tiene "un perfil mucho más audiovisual y una forma de pensar diferente, hipertextual". Para estos alumnos, la formación en IA es "orgánica" y transversal en todos los grados del centro.