Los 11 playas andaluzas destrozadas por los temporales que trabajan contrarreloj para llegar a Semana Santa

El litoral de Andalucia encara la recta final hacia la Semana Santa con importantes daños tras el paso de diez borrascas de gran impacto desde enero. Playas erosionadas, paseos marítimos dañados y equipamientos arrasados obligan a los municipios a trabajar contrarreloj para recuperar su imagen antes del inicio de las vacaciones el próximo 30 de marzo. Once enclaves de primer nivel turístico son los más afectados.

Costa del Sol: millones en daños y playas por regenerar

En la Costa del Sol prácticamente todos los municipios han sufrido desperfectos. Torremolinos cifra en 700.000 euros los daños, Fuengirola en 600.000 y Marbella en 400.000, con afecciones tanto en playas como en paseos marítimos. En Granada, la Diputación ha habilitado ayudas extraordinarias cercanas a 1,3 millones de euros para municipios turísticos, que se suman a los 2,9 millones aprobados por el Gobierno central para que Costas ejecute obras de emergencia en enclaves como Salobreña y en buena parte de sus casi 80 kilómetros de litoral.

Imagen de los graves daños ocasionados por el pasado temporal que barrió Matalascañas. / Rocío Ruz - E.P.

En Almería, el Ayuntamiento de El Ejido alerta de la pérdida casi total de la playa de Balerma, con retrocesos de hasta 29,64 metros y daños estructurales en el paseo marítimo. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) prevé intervenciones con aportaciones de arena donde sea estrictamente necesario para restituir la costa.

Huelva: tensión institucional y obras de urgencia

El litoral atlántico andaluz también ha acusado con fuerza el impacto del temporal. Matalascañas y El Portil figuran entre los puntos más afectados. En Matalascañas, la borrasca Francis dejó al descubierto infraestructuras del paseo marítimo y amenazó la cimentación de edificaciones, con daños cifrados en 9 millones de euros. La falta de entendimiento entre el Ayuntamiento de Almonte y el Miteco ha llevado al Consistorio a iniciar una actuación urgente para que la infraestructura esté lista en Semana Santa.

Torremolinos acomete las obras para la estabilización de dos taludes afectados por las intensas lluvias. / E.P.

En El Portil, el temporal Leonardo provocó socavones, pérdida de metros de playa y puso en riesgo el colector de saneamiento. El Ayuntamiento de Punta Umbría, del que depende este enclave onubense, ha emprendido obras de emergencia ante lo que considera "inacción" de Costas.

Cádiz: pasarelas rotas y regresión de arena

En la provincia gaditana, la rotura de pasarelas de madera y la pérdida de arena son las principales consecuencias del temporal. Los daños se extienden desde Sanlúcar y Rota hasta El Palmar y Los Caños de Meca. En La Línea de la Concepción, en la zona de Alcaidesa, la pérdida de arena superó el metro de profundidad.