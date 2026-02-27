Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelco en el tiempoPanathinaikos BetisEmbalse secoNuevos centros comercialesPrevisión Semana SantaMultas patinetesMaría SerranoPolémica desfileMultas patinetesOposiciones Educación
instagramlinkedin

Los 11 playas andaluzas destrozadas por los temporales que trabajan contrarreloj para llegar a Semana Santa

La Costa del Sol, Huelva, Cádiz, Granada y Almería aceleran regeneraciones y reparaciones tras diez borrascas en apenas dos meses

Playa de Los Álamos de Torremolinos (Málaga) en pleno temporal.

Playa de Los Álamos de Torremolinos (Málaga) en pleno temporal. / Álex Zea / Europa Press

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

El litoral de Andalucia encara la recta final hacia la Semana Santa con importantes daños tras el paso de diez borrascas de gran impacto desde enero. Playas erosionadas, paseos marítimos dañados y equipamientos arrasados obligan a los municipios a trabajar contrarreloj para recuperar su imagen antes del inicio de las vacaciones el próximo 30 de marzo. Once enclaves de primer nivel turístico son los más afectados.

Costa del Sol: millones en daños y playas por regenerar

En la Costa del Sol prácticamente todos los municipios han sufrido desperfectos. Torremolinos cifra en 700.000 euros los daños, Fuengirola en 600.000 y Marbella en 400.000, con afecciones tanto en playas como en paseos marítimos. En Granada, la Diputación ha habilitado ayudas extraordinarias cercanas a 1,3 millones de euros para municipios turísticos, que se suman a los 2,9 millones aprobados por el Gobierno central para que Costas ejecute obras de emergencia en enclaves como Salobreña y en buena parte de sus casi 80 kilómetros de litoral.

07/01/2026 Imagen de los graves daños ocasionados por el pasado temporal que barrió Matalascañas (Huelva). A 7 de enero de 2026, en Matalascañas, Huelva (Andalucía, España). El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, ha convocado reuniones &quot;urgentes&quot; con la Subdelegación del Gobierno, representada por María José Rico, la Dirección General de Costas, encabezada por Gabriel Cuena, y la Junta de Andalucía, representada por el delegado en Huelva, José Manuel Correa, así como con la secretaria general provincial de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, Patricia Barrera, con el objetivo de analizar los daños causados por la borrasca Francis, coordinar actuaciones y avanzar en soluciones inmediatas para la recuperación de Matalascañas. POLITICA Rocío Ruz - Europa Press

Imagen de los graves daños ocasionados por el pasado temporal que barrió Matalascañas. / Rocío Ruz - E.P.

En Almería, el Ayuntamiento de El Ejido alerta de la pérdida casi total de la playa de Balerma, con retrocesos de hasta 29,64 metros y daños estructurales en el paseo marítimo. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) prevé intervenciones con aportaciones de arena donde sea estrictamente necesario para restituir la costa.

Huelva: tensión institucional y obras de urgencia

El litoral atlántico andaluz también ha acusado con fuerza el impacto del temporal. Matalascañas y El Portil figuran entre los puntos más afectados. En Matalascañas, la borrasca Francis dejó al descubierto infraestructuras del paseo marítimo y amenazó la cimentación de edificaciones, con daños cifrados en 9 millones de euros. La falta de entendimiento entre el Ayuntamiento de Almonte y el Miteco ha llevado al Consistorio a iniciar una actuación urgente para que la infraestructura esté lista en Semana Santa.

10/10/2025 El Ayuntamiento acomete las obras para la estabilización de dos taludes afectados por las intensas lluvias del pasado mes de marzo en el arroyo La Pedrera y en el arroyo El PInillo POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA MÁLAGA AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

Torremolinos acomete las obras para la estabilización de dos taludes afectados por las intensas lluvias. / E.P.

En El Portil, el temporal Leonardo provocó socavones, pérdida de metros de playa y puso en riesgo el colector de saneamiento. El Ayuntamiento de Punta Umbría, del que depende este enclave onubense, ha emprendido obras de emergencia ante lo que considera "inacción" de Costas.

Noticias relacionadas y más

Cádiz: pasarelas rotas y regresión de arena

En la provincia gaditana, la rotura de pasarelas de madera y la pérdida de arena son las principales consecuencias del temporal. Los daños se extienden desde Sanlúcar y Rota hasta El Palmar y Los Caños de Meca. En La Línea de la Concepción, en la zona de Alcaidesa, la pérdida de arena superó el metro de profundidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tribunal militar absuelve a María Serrano, la guardia civil denunciada tras destapar presunta corrupción en el Seprona
  2. Vuelco del tiempo en Andalucía: Aemet avisa de un posible giro inestable con lluvias a partir de este día
  3. La Junta convoca las oposiciones de Educación en Andalucía para 2026: oferta 5.047 plazas de Secundaria y Conservatorio
  4. Al menos dos días de lluvias en Andalucía por el frente atlántico con tormentas que entrará en España
  5. El frente esquiva Andalucía y Sevilla registrará el día más caluroso de la semana en la región
  6. La Junta de Andalucía busca soluciones para el colapso de tráfico entre Sevilla y Cádiz: estudian alternativas para la AP-4 y la A-471
  7. Los embalses de una cuenca andaluza, protagonistas del mayor aumento de agua del país
  8. Los Cantores de Híspalis, Eva González y el CEO de Ikea, reconocidos con la Medalla de Andalucía 2026

Los 11 playas andaluzas destrozadas por los temporales que trabajan contrarreloj para llegar a Semana Santa

Los 11 playas andaluzas destrozadas por los temporales que trabajan contrarreloj para llegar a Semana Santa

La doble vía que se plantea en Matalascañas para solucionar los destrozos de la playa

La doble vía que se plantea en Matalascañas para solucionar los destrozos de la playa

Andalucía pierde 7.400 plazas en la escolarización del próximo curso: más del 20% están en Sevilla

Andalucía pierde 7.400 plazas en la escolarización del próximo curso: más del 20% están en Sevilla

Andrea Danta se adelanta a la Aemet y avisa de una DANA en Andalucía este marzo a las puertas de la Semana Santa

Andrea Danta se adelanta a la Aemet y avisa de una DANA en Andalucía este marzo a las puertas de la Semana Santa

El Virgen del Rocío, entre los mejores hospitales del mundo en 2026 según la revista Newsweek y Statista

El Virgen del Rocío, entre los mejores hospitales del mundo en 2026 según la revista Newsweek y Statista

Barbadillo levanta una copa de manzanilla por el Día de Andalucía

Barbadillo levanta una copa de manzanilla por el Día de Andalucía

Identifican al autor de la falsa alarma en El Rocío: se enfrentará a una multa de hasta 30.000 euros

Identifican al autor de la falsa alarma en El Rocío: se enfrentará a una multa de hasta 30.000 euros

Nace el portal andaluz del empleo público: todos los trámites para los funcionarios y aspirantes a oposiciones de la Junta de Andalucía

Nace el portal andaluz del empleo público: todos los trámites para los funcionarios y aspirantes a oposiciones de la Junta de Andalucía
Tracking Pixel Contents