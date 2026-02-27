Andalucía pierde 7.400 plazas en la escolarización del próximo curso: más del 20% están en Sevilla

Andalucía perderá el próximo curso 7.400 plazas de nuevo ingreso en los colegios sostenidos con fondos públicos. La bajada de la natalidad sigue haciendo mella en el proceso de escolarización de la comunidad autónoma, siendo el próximo curso, el más afectado en número de plazas: desde 2023, cada año se perdían alrededor de un millar de plazas, mientras que el próximo curso el descenso es significativamente más acusado. En este sentido, del total de plazas que se dejarán de ofertar el curso que viene, hasta el 21,6% están en la provincia de Sevilla.

El domingo 1 de marzo comienza el proceso de escolarización para el curso 2026-2027 en los 3.521 centros públicos y concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil (a partir de los 3 años), Primaria, Educación Especial, Secundaria (ESO) y Bachillerato. El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de marzo.

Una vista rápida a los datos de escolarización de la Consejería de Educación pone sobre la mesa, un año más, las consecuencias que tiene la bajada de la natalidad en el sistema educativo público andaluz. Para el próximo curso, se han ofertado un total de 1.373.541 plazas sostenidas con fondos públicos, de las cuales el 80,94% corresponden a centros públicos y el 19,06% a centros concertados. En el caso del alumnado de 3 años que se incorpora por primera vez al sistema educativo se han habilitado 81.686 plazas de nuevo ingreso, de las que el 81,47% corresponden a centros públicos y el 18,53% a centros concertados. Este último dato cobra especial relevancia cuando se compara la tendencia de los últimos años: para el curso actual, se pusieron a disposición de las familias 89.000 plazas.

Por primera vez, ratios de 22 alumnos

Esta decisión deriva en la pérdida de 7.400 plazas el próximo curso. El dato se agrava si se retrocede hasta el curso 2023/2024: ese año se ofertaron 91.150 plazas. Es decir, en cuatro años la Junta ha dejado de ofertar casi 10.000 plazas (9.550, concretamente).

Estas cifras, que vuelven a poner en evidencia los estragos de las escuelas infantiles y los colegios para hacer frente a la caída de los nacimientos, llegan con la nueva normativa de ratios -el número de alumnos por clase- que la Junta acaba de aprobar. Por primera vez, Educación bajará la ratio en las aulas de alumnos de 3 años de 25 a 22 alumnos. Una medida que, aunque tendrá excepciones y no se aplicará en aquellos centros que no tengas espacio suficiente para habilitar más aulas, sitúa el número de alumnos por debajo de la cifra que establece el Gobierno central. Esta bajada de la ratio, según Educación, suma por el momento 152.

Sevilla pierde 1.667 plazas de nuevo ingreso

Este domingo, la provincia de Sevilla también iniciará el proceso de escolarización en los 741 centros sevillanos. Para el próximo curso, Educación ha ofertado un total de 309.628 plazas sostenidas con fondos públicos, de las cuales el 80,11% corresponden a centros públicos y el 19,89% a centros concertados. En el caso del alumnado de 3 años que se incorpora por primera vez al sistema educativo se han habilitado 17.270 plazas de nuevo ingreso, de las que el 79,36% corresponden a centros públicos y el 20,64% a centros concertados. Es importante tener en cuenta que de cara al año que viene la provincia perderá 1.667 plazas de nuevo ingreso.

Esta última cifra está directamente vinculada con el número de nacimientos en Sevilla. En 2023, según datos de la Consejería, hubo un total de 14.472 nacimientos, que son los que se escolarizan en 3 años. La distancia se agrava si se miran los datos de hace 10 años, cuando en 2016 se registraron 19.035 nacimientos. Es decir, en siete años se han contabilizado 5.000 nacimientos menos.