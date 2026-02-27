Andrea Danta se adelanta a la Aemet y avisa de una DANA en Andalucía este marzo a las puertas de la Semana Santa

Marzo es un mes que los andaluces suelen recibir con especial ilusión. Con el cambio al horario de verano y el estreno de la primavera, el imaginario colectivo apunta a días de sol radiante y temperaturas que invitan a disfrutar de la calle y las inminentes fiestas primaverales, como la Semana Santa o la Feria de Abril, cuyo montaje avanza a pasos agigantados. Sin embargo, este año la estabilidad parece estar lejos de garantizase, dejando en el aire si por fin llegará el tiempo apacible o si las borrascas seguirán marcando el ritmo del sur.

La incertidumbre crece tras un invierno de contrastes, y la pregunta que recorre las ocho provincias es clara: ¿habrá tregua meteorológica? Andrea Danta tiene una respuesta que rompe con las expectativas de muchos y que ya ha puesto en alerta a la comunidad. La experta se ha adelantado incluso a los pronósticos de la Aemet al lanzar un aviso tajante sobre lo que está por venir: marzo no traerá calma, sino una DANA que podría cambiar los planes de toda la región.

El tiempo que hará en Andalucía en marzo, según la meteoróloga Andrea Danta

Andrea Danta, graduada en Ciencias Ambientales y miembro del equipo de Meteored, avisó de la llegada de una DANA a Andalucía durante las primeras semanas de marzo. "Este escenario incrementará notablemente la inestabilidad y favorecerá precipitaciones persistentes y localmente intensas. Los modelos meteorológicos apuntan a que en algunas zonas los acumulados podrían superar los 50 l/m² a lo largo del episodio, especialmente en el oeste y suroeste de la región, donde el flujo húmedo y la orografía jugarán un papel determinante", apunta.

La experta meteoróloga marca el día en el que se producirá el cambio de tendencia en Andalucía: "El lunes será una jornada marcada por el predominio de los cielos muy nubosos o cubiertos en buena parte de la comunidad, especialmente en la mitad occidental". "Será a partir de las últimas horas de la tarde cuando comenzarán a entrar las precipitaciones más cuantiosas asociadas directamente a la bolsa de aire frío por el oeste andaluz", apunta Danta.

"A partir de las últimas horas de la tarde comenzarán a entrar las precipitaciones más cuantiosas" Andrea Danta

Por provincias, las primeras lluvias afectarán a la provincia de Huelva, donde podrían intensificarse conforme avanza la noche. También, zonas del litoral de Cádiz o el suroeste de Sevilla, avanzando lentamente hacia el interior de la comunidad andaluza en los días siguientes.

Las precipitaciones acumuladas

El mapa de lluvias que dibuja Andrea Danta sitúa a Huelva en el ojo del huracán. La provincia onubense se perfila como la zona más castigada de este episodio, con acumulados que podrían alcanzar los 60 l/m², especialmente en puntos del Andévalo y la Sierra de Aracena, donde el estancamiento de las bandas de lluvia dispararía todas las alertas.

El aviso se extiende con fuerza hacia Cádiz, donde el entorno del Estrecho y la Sierra de Grazalema (donde sus vecinos comienzan a regresar a sus casas) esperan registros de hasta 50 l/m² debido al empuje del flujo húmedo. Mientras tanto, en la mitad occidental de Sevilla, los pluviómetros podrían recoger hasta 40 l/m², una cifra que irá perdiendo fuelle a medida que la borrasca avance hacia el este de la provincia.

La incertidumbre de la DANA marcará el destino de Córdoba, Málaga y Granada. En estos territorios, el pronóstico depende de un hilo: la posición final del núcleo frío, que podría dejar máximos de 30 l/m² en las zonas de relieve. En el extremo oriental, Jaén y Almería se quedan en la "zona gris" del episodio; allí el comportamiento será mucho más irregular, con lluvias que difícilmente superarán los 20 l/m² salvo que estallen chubascos tormentosos locales e imprevistos.