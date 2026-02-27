Arranca la escolarización del curso 2026-2027: una oferta de 1,4 millones de plazas y ratios de 22 alumnos

El domingo 1 de marzo arranca en Andalucía el proceso de escolarización para el curso 2026-2027, desde Infantil hasta Bachillerato. Entre el 1 y el 31 de marzo (ambos incluidos) permanecerá abierto el plazo para presentar las solicitudes de admisión. Es el punto de partida de un procedimiento en el que participan los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo -en centros públicos y concertados-, así como el alumnado que cambia de centro. En total son 1.373.541 plazas sostenidas con fondos públicos, de las cuales el 80,94% corresponden a centros públicos y el 19,06% a centros concertados.

Las dos grandes particularidades del próximo curso giran en torno al gran volumen de plazas que quedaron vacantes este año. En concreto, no se cubrieron 221.000 plazas, de las cuales 95.476 plazas quedaron vacantes en Primaria y 47.113 en la ESO. La falta de cobertura de plazas, motivada principalmente por la caída de la natalidad en Andalucía, coincide con la nueva normativa que entrará en vigor en el primer ciclo de Educación Infantil (tres años): la bajada de la ratio de 25 alumnos a 22 por aula. Según la Consejería de Educación, esa cifra ya es una realidad casi en la mitad de los centros andaluces. Para su aplicación se van a crear al menos 152 nuevas aulas en los centros andaluces.

Ante este escenario, en torno a 1,4 millones de alumnos andaluces de Infantil a Bachillerato pasarán por este proceso de cara al próximo curso. En paralelo, la escolarización ya se ha puesto en marcha para el alumnado de 0 a 3 años que se matricule en escuelas infantiles. En el caso del resto de etapas, las familias cuentan con todo el mes de marzo para presentar sus solicitudes, con las preferencias de centros seleccionadas. En el caso del alumnado de 3 años que se incorpora por primera vez al sistema educativo se han habilitado 81.686 plazas de nuevo ingreso, de las que el 81,47% corresponden a centros públicos y el 18,53% a centros concertados.

Una vez registradas las peticiones, entre el 17 y el 20 de abril la Consejería de Desarrollo Educativo elaborará la relación baremada del alumnado: un listado provisional de solicitantes ordenado por puntuación, tras aplicar el baremo oficial. En esa baremación se tienen en cuenta criterios como la procedencia de un centro adscrito, que el padre, madre o tutor tenga su puesto de trabajo en el centro solicitado, o que el alumnado curse simultáneamente enseñanzas regladas de música o danza y Educación Secundaria. Los centros publicarán la relación de solicitantes con la puntuación asignada a cada uno.

10 días para presentar alegaciones

A partir del 21 de abril se abrirá el trámite de audiencia durante los 10 días lectivos siguientes, periodo en el que las familias podrán presentar alegaciones si detectan errores en la puntuación. En caso de empate tras aplicar los criterios, el desempate se resolverá con el sorteo público previsto para el 13 de mayo.

La Consejería publicará la relación definitiva de admitidos y no admitidos el 14 de mayo. No será hasta el 25 de mayo cuando se conozca la reubicación de quienes no hayan obtenido plaza en su primera opción. A partir del día siguiente, del 26 de mayo al 26 de junio, se abrirá el plazo para presentar recursos de alzada y reclamaciones.

Del 1 al 10 de julio: la matrícula en Secundaria y Bachillerato

En cuanto a la matrícula, el calendario queda escalonado por etapas. Del 1 al 8 de junio deberán formalizarla los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial. Para Secundaria, Educación Especial y Bachillerato, el plazo será del 1 al 10 de julio. Por último, el alumnado de Bachillerato pendiente de promoción -es decir, que no haya superado todas las materias del curso anterior- tendrá que esperar al 1 de septiembre para iniciar el trámite, que permanecerá abierto hasta el 8 de septiembre.

Estos son los criterios de admisión

En cuanto a los criterios de admisión que se aplican cuando no hay plazas suficientes en los colegios o institutos para atender todas las solicitudes, no hay novedad para el próximo curso, es decir, se mantienen las mismas condiciones. Las familias tendrán acceso a la información sobre los centros docentes, las enseñanzas y la oferta de servicios complementarios, así como la normativa reguladora y el impreso de solicitud, que se podrá presentar telemáticamente o bien en los propios colegios e institutos.

Además, la aplicación APP iEscolariza permite realizar consultas de centros y de los puntos de baremo por domicilio. A través de este dispositivo las familias recibirán notificaciones gratuitas tanto del procedimiento como de su solicitud. La Consejería ha habilitado un teléfono gratuito de información (900 848 000), en horario ininterrumpido de 8.00 a 19.00 horas.