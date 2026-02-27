Aumenta el orgullo andaluz: la mayoría de la población considera que la imagen de Andalucía ha mejorado

La tradicional encuesta del Centro de Estudios Andaluces con motivo del 28 de febrero vuelve a reflejar el crecimiento progresivo del orgullo andaluz, de la reivindicación de una mejor imagen de la comunidad autónoma en España y la identificación con sus principales símbolos como la bandera, el habla o el himno. Los cuestionarios del 26 de enero al 9 de febrero, es decir, en pleno tren de borrascas con incidencias en distintos puntos de Andalucía y después del grave accidente de Adamuz.

La población, como reflejan tradicionalmente todas las encuestas, se sienten tan española como andaluza pero de forma progresiva crece los valores propios andaluces. Así, el 53% de los encuestados considera que la imagen de la comunidad autónoma ha mejorado y el 40% se siente ahora más orgulloso de ser andaluz. En ambos casos son cifras más elevadas que en años anteriores.

Incluso ha disminuido (aunque sigue en un elevado 41%) el porcentaje de encuestados que considera que en el resto de España se habla mal de la comunidad autónoma. En cuanto a los motivos de este orgullo y de una mejor imagen la mayoría señala a los propios valores de la población y sólo un 23% apuntan a la gestión de la Junta (un porcentaje inferior a años anteriores).

Del mismo modo, hay una mayoría de andaluces que consideran que en la comunidad está mejor preparada o que en estos momentos "no se conforma con ir detrás de nadie".

Más habla, himno y bandera

La encuesta anual del Centra vuelve a evaluar la identificación de los andaluces con sus símbolos: la bandera, el habla y el himno. En todos los indicadores hay un aumento en las respuestas positivas.De hecho, en cuanto al acento, casi un 90% se siente identificado o muy identificado y con la bandera en un 84%.

Los encuestados se muestran mayoritariamente tan españoles como andaluces y de ahí que los niveles de identificación con la bandera, el himno o el escudo nacional sean similares a los andaluces.

Idenficación con partidos

La encuesta, realizada a las puertas de la campaña electoral, no entra en esta ocasión en cuestiones políticas como sí ocurrió en años anteriores. El 2025, por ejemplo, introdujo una cuestión para reflejar el malestar con la gestión del Gobierno de España.

Sin embargo, sí mantiene una pregunta sobre simpatía con formaciones políticas que consolida la tendencia mostrada en la última encuesta electoral del Centra. Hay una mayor identificación con el PP (28%) pero mejora sustancialmente el PSOE (20,6%) y se consolida Vox con un 9,5%. Respecto al año pasado son las formaciones más izquierda quienes reflejan un peor resultado.