Aviso de Aemet: estas capitales andaluzas rozarán el 90% de probabilidad de lluvia el lunes y martes

La llegada de una vaguada atlántica en transición hacia una DANA situará la inestabilidad en el suroeste peninsular y extenderá las lluvias por Andalucía, pero no serán intensas

Una DANA afectará a Andalucía este lunes y martes y llegarán las lluvias.

Una DANA afectará a Andalucía este lunes y martes y llegarán las lluvias. / E.P.

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Aemet ha confirmado la inestabilización del tiempo para el lunes y martes en Andalucía, con la llegada de una vaguada atlántica en transición hacia una DANA, que se situará en el suroeste de la península y traerá lluvias, aunque no serán intensas, según informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet.

Desde Aemet recuerdan que el hecho de que llegue una DANA a España y Andalucía no tiene por qué implicar necesariamente que las lluvias vayan a ser muy intensas o torrenciales, en esta ocasión no van a ser de tan gran intensidad. Las precipitaciones extenderán por el oeste, con posibles tormentas en Andalucía Occidental.

Las lluvias en las ocho capitales: más probabilidad en el oeste de Andalucía

La entrada de un frente el lunes 2 de marzo dejará lluvias en buena parte de Andalucía, especialmente a partir del mediodía. Las probabilidades más altas se concentrarán en el oeste y el interior, con avisos de cielos nubosos, chubascos y tormentas en varias capitales de provincia.

En Huelva, la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 95% en la segunda mitad del día, cuando se esperan cielos muy nubosos con tormenta. En Sevilla, la previsión es similar: 90% de probabilidad el lunes en la segunda mitad de la jornada. En Cádiz, el riesgo de lluvia será del 85%, también con mayor incidencia entre las 12.00 y las 24.00 horas.

En el interior, Córdoba registrará un 85% de probabilidad de lluvia el lunes, aunque por la mañana el riesgo será bajo (5%) y aumentará notablemente por la tarde con intervalos nubosos y lluvia escasa. En Jaén, la probabilidad se elevará hasta el 90%, con tormentas en la segunda mitad del día. Granada se situará igualmente en valores muy altos, con un 90% de probabilidad en la segunda mitad del día y un 40% de 00.00 a 12.00 horas.

En la mitad oriental, la situación será algo más contenida. Málaga tendrá un 40% de probabilidad de precipitaciones el lunes por la tarde, con lluvias débiles e intervalos nubosos, mientras que en Almería el riesgo bajará al 25%, con precipitaciones escasas.

El martes sigue la inestabilidad, menos intensa en algunas provincias

De cara al martes 3 de marzo, la inestabilidad persistirá aunque con menor intensidad en algunas provincias. Cádiz (75%) y Granada (85%) mantendrán una alta probabilidad de lluvias, con cielos cubiertos. En Sevilla y Huelva el riesgo será del 65%, mientras que en Málaga se mantendrá en el 60%. En el interior, Córdoba bajará al 50% y Jaén al 45%, con tendencia a cielos nubosos. La situación será más estable en Almería, donde la probabilidad descenderá al 25% y predominarán los intervalos nubosos.

