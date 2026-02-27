Barbadillo levanta una copa de manzanilla por el Día de Andalucía

Cuando hablamos de celebración y de brindis, hablamos del territorio natural de Bodegas Barbadillo, referente internacional en la elaboración de uno de los vinos más singulares que existen. La manzanilla es única por su crianza bajo velo de flor, directamente influenciada por el microclima atlántico de Sanlúcar de Barrameda, una ciudad abierta al océano, situada en la desembocadura del Guadalquivir y frente al mayor parque natural de Europa, Doñana. Ese entorno irrepetible es el que da carácter, frescura y personalidad a un vino que es, al mismo tiempo, profundamente andaluz y universal.

En 1821 nacía en Sanlúcar una empresa familiar que entendió desde el principio que tradición e innovación no eran conceptos opuestos, sino complementarios. Apenas seis años después de su fundación, en 1827, Barbadillo exportaba ya su primera partida de botas de manzanilla a Filadelfia. Aquel gesto pionero marcó el inicio de una vocación internacional que continúa hoy, más de dos siglos después.

La manzanilla no es solo un vino de origen; es un vino de encuentro. En las ferias y romerías de Andalucía, en las casetas del Real de Sevilla, en el Rocío o en cualquier celebración familiar, la manzanilla ha sido históricamente el vino que acompaña el almuerzo, la conversación y el reencuentro. Es frescura bajo el farolillo, es copa fría en mano experta, es equilibrio entre ligereza y carácter.

Barbadillo ha sabido interpretar esa diversidad de momentos a través de una arquitectura de marcas que cubre distintos perfiles dentro de una misma categoría. Muy Fina representa la manzanilla cotidiana, segura y reconocible, la que acompaña con naturalidad el día a día en barra y mesa. Solear, con más de cinco años de crianza bajo velo de flor en botas centenarias, aporta profundidad y elegancia, siendo una referencia consolidada en hostelería y especialmente vinculada a la Feria de Sevilla.

Manzanillas como Arboledilla Levante y Arboledilla Poniente demuestran cómo el microclima sanluqueño influye de manera determinante en el vino. La orientación de las bodegas y la acción de los vientos generan matices distintos dentro de una misma categoría, demostrando que incluso en un producto tan definido como la manzanilla hay espacio para la interpretación.

Solear en Rama marcó un antes y un después al convertirse en la primera manzanilla en rama embotellada. Desde hace más de veinte años se presenta en sacas estacionales que reflejan la evolución del velo de flor a lo largo del año, cada una asociada a una especie del Coto de Doñana, reforzando el vínculo entre vino y territorio. Y Pastora, primera manzanilla embotellada y uno de los primeros vinos de España en comercializarse en este formato, representa un hito en la modernización del sector vinícola andaluz.

Recientemente, Barbadillo ha recuperado la Manzanilla de Despacho, una de las expresiones más tradicionales de Sanlúcar, regresando a la bota y al servicio directo en el formato que dio origen a su historia. Una forma de recordar que la innovación solo tiene sentido cuando respeta las raíces. Y eso es precisamente lo que Barbadillo lleva haciendo con sus manzanillas desde 1821.

El Día de Andalucía es, también, una oportunidad para celebrar esa capacidad de nuestras empresas para convertir tradición en liderazgo. Para recordar que detrás de cada copa hay paisaje, historia y empresa.