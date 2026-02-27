Mucho cuidado en Sevilla y Málaga: los nuevos radares de la DGT que ya multan
La DGT ha instalado 33 nuevos radares en once comunidades autónomas, con el objetivo de reducir siniestros y que, durante el primer mes, enviarán una carta informativa a los conductores que excedan la velocidad permitida
La DGT ha puesto en marcha 33 nuevos radares en carreteras de once Comunidades Autónomas de España. Se trata del Plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026. En Andalucía serán dos las provincias con nuevos radares: Sevilla y Málaga.
Primero, una carta informativa, después multa
De los 33 nuevos radares 20 son fijos y 13 de tramo. Durante el primer mes los nuevos radares avisarán a los conductores del exceso de velocidad cometido con el envío de una carta y pasado este tiempo comenzarán a multar. El objetivo de la DGT con estos nuevos puntos de control no es solo reducir el número de siniestros mortales, sino también de heridos graves.
Estos nuevos controles de velocidad estarán ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. Son los siguientes:
- Alicante: A-31, entre el km 216,550 y el km 218,900
- Alicante: A-7, entre el km 523,360 y el km 519,200
- Alicante: A-31, entre el km 211,700 y el km 203,995
- Asturias: AS-116, en el km 3,200
- Asturias: AS-377, en el km 1,150
- Ávila: AV-562, entre el km 11,435 y el km 9,190
- Ávila: AV-562, entre el km 9,190 y el km 11,435
- Ávila: N-403, entre el km 86,250 y el km 83,320
- Ávila: N-403, entre el km 83,320 y el km 86,250
- Cantabria: N-611, en el km 194,330
- Cantabria: CA-142, en el km 23,360
- Cantabria: CA-141, en el km 21,300
- La Coruña: N-550, en el km 15,730
- Las Palmas: GC-20, en el km 2,700
- Las Palmas: GC-23, entre el km 1,480 y el km 4,030
- León: CL-623, en el km 7,110
- Madrid: M-601, en el km 0,930
- Madrid: M-100, en el km 22,940
- Madrid: M-501, entre el km 46,224 y el km 42,375
- Madrid: M-501, entre el km 42,375 y el km 46,224
- Málaga: A-355, entre el km 4,450 y el km 0,990
- Málaga: A-355, entre el km 0,990 y el km 4,450
- Murcia: RM-620, en el km 4,228
- Pontevedra: VG-20, en el km 10,280
- Segovia: SG-205, en el km 24,300
- Sevilla: A-8077, en el km 3,180
- Tenerife: TF-1, en el km 76,940
- Toledo: CM-4008, en el km 4,910
- Valencia: CV-30, entre el km 4,150 y el km 1,625
- Valencia: CV-400, en el km 0,735
- Valladolid: VA-30, en el km 16,160
- Zaragoza: N-232, en el km 244,220
- Zaragoza: N-232, en el km 244,945
Estos radares de control de velocidad están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores. Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos nuevos radares, recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con exceso de velocidad. Pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será denunciado y recibirá una multa con el importe correspondiente.
