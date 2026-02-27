La doble vía que se plantea en Matalascañas para solucionar los destrozos de la playa

La Comisión de Trabajo de Desarrollo Sostenible del Consejo de Participación de Doñana ha celebrado una reunión monográfica, a petición del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), para abordar el impacto de los últimos temporales en Matalascañas y su entorno inmediato. El encuentro, celebrado en el Centro Administrativo El Acebuche, tuvo como único punto del orden del día la evaluación de daños y la coordinación de respuestas institucionales y técnicas.

Doble vía: emergencia y plan estructural

Durante la sesión se acordaron dos líneas de actuación claramente diferenciadas. La primera, de carácter inmediato, se centra en la respuesta de emergencia ya en ejecución para paliar los efectos del temporal. La segunda abre un horizonte de medio y largo plazo con una visión más amplia sobre el conjunto del litoral del Espacio Natural de Doñana, con el objetivo de avanzar hacia soluciones estructurales.

Imagen de Matalascañas, en Almonte (Huelva). / E.P.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, valoró positivamente la reunión y destacó la implicación conjunta de administraciones y expertos. En relación con el corto plazo, subrayó que la obra de emergencia permitirá reponer una infraestructura "muy necesaria desde el punto de vista ambiental, social y económico" y que existe un amplio consenso para finalizar la intervención y devolver la funcionalidad a la playa de Matalascañas.

Reflexión de futuro para el litoral de doñana

En paralelo, se impulsará un proceso de análisis técnico con participación de universidades y especialistas que permita afrontar el debate de fondo sobre el futuro de la costa. La discusión, según se expuso, trasciende el episodio concreto de los temporales y plantea una revisión más profunda de la gestión y protección del litoral de Doñana.

Arreglos de urgencia en la playa de Matalascañas. / AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

Desde el Ayuntamiento se ha puesto en valor el papel del Consejo de Participación como "lugar de encuentro y de consenso", así como la importancia del respaldo técnico para garantizar la protección del entorno natural y la estabilidad socioeconómica de Matalascañas. Los trabajos continuarán en las próximas semanas con nuevas reuniones e incorporación de informes y propuestas para articular una respuesta integral ante los efectos de los temporales.

Qué es el Consejo de Participación de Doñana

El Consejo de Participación de Doñana es un órgano colegiado de carácter consultivo adscrito a la Junta de Andalucía que canaliza la participación institucional, científica y social en la gestión del Espacio Natural de Doñana. En él están representadas las distintas administraciones públicas —tanto la Junta de Andalucía como la Administración General del Estado y las entidades locales— además de la comunidad científica, organizaciones ecologistas y sectores económicos y sociales, con el objetivo de analizar e informar las principales decisiones que afectan al territorio, buscando el equilibrio entre la conservación ambiental y el desarrollo socioeconómico.