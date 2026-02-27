El embalse más seco de Andalucía: pierde agua pese a las lluvias y recibe este viernes su primer trasvase en cinco años

Los embalses andaluces disponen tras las últimas borrascas de una cifra récord de agua almacenada. La Cuenca del Guadalquivir está al 80%, Chanza-Odiel-Piedras (Huelva) y Guadalate-Barbate están por encima del 90%; y las Cuencas Mediterráneas se encuentran por encima del 70%. Pero pese a esto, existe una zona que sigue sumida en una sequía extrema. En la provincia de Almería, el embalse de Cuevas de Almanzora, clave para la agricultura y ubicado en una zona con municipios como Albox o Carboneras, es el más seco de Andalucía. Es el único que ha salido del tren de borrascas con menos agua. Se encuentra al 5% de su capacidad con sólo 8,12 hectómetros almacenados pese a contar con una capacidad de 157. Hace un año se encontraba al 13%. No hay nada parecido en todo el mapa de embalses andaluces.

Esta circunstancia ha llevado al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a activar la única opción posible para que este embalse cuente con agua disponible para el regadío y para el consumo humano: los trasvases. El Gobierno autonómico llevaba años reclamándolos pero la realidad es que hasta este último tren de borrascas no se han dado las condiciones previstas. Pero ahora sí se cumplen.

Por eso este viernes, por primera vez en cinco años, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a aprobar el trasvase desde el Negratín (en Granada) que se encuentra al 57,33% de su capacidad para desviar durante este año hasta 50 hectómetros cúbicos de agua a Cuevas de Almanzora. De esta cifra, 43 se podrán usar para el regadío y el resto para el consumo humano. Para que esto se produjera el embalse de Almería debía de estar bajo mínimos y la Cuenca del Guadalquivir, a la que pertenece el de Granada con recursos suficientes. Ambos requisitos se cumplen.

Un acuerdo entre administraciones

Este trasvase parte de un acuerdo entre administraciones. De ahí que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía lo hayan celebrado. "Es una noticia fantástica", afirmó el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, quien destacó su impacto para la agricultura.

“Se trata de una muy buena noticia para la provincia de Almería, ya que el trasvase permanece cerrado desde julio de 2021. Los regantes podrían volver a aprovechar recursos del Negratín después de casi cinco años sin aportaciones”, apuntó por su parte el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien celebró esta medida tras el último Consejo de Gobierno.

Quedan pasos por delante

Pero el trasvase del Negratín no es la única reivindicación de la Junta de Andalucía y de los regantes para resolver la sequía que persiste en esta zona de Almería. La Consejería de Agricultura y Agua reclama también una mayor aportación a través del trasvase Tajo-Segura que considera "vital" para el Levante que de momento no está autorizado pese a la capacidad actual de los embalses.

"El Gobierno de España, en ocho años no ha aportado ni un solo hectómetro cúbico más de agua a la provincia. Todo lo contrario, el Gobierno de Sánchez ha reducido el trasvase Tajo-Segura, vital para el Levante almeriense", apuntan desde la Consejería.

Junto a esto, hay una infraestructura clave como es la mejora de la red de desaladoras de Almería. A la espera de que se materialice el proyecto diseñado para una nueva infraestructura, el Gobierno sí tiene en marcha la reparación de Bajo Almanzora I, en Villaricos, que producirá en cuanto esté en funcionamiento hasta 15 hectómetros cúbicos al año, cifra que podría elevarse a los 20.