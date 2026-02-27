Helena Crespo, de estudiar Trabajo Social a trabajar en el campo almeriense: "De aquí no me mueve nadie"

Apostar por un cambio en el rumbo de tu vida para trabajar a favor de la riqueza rural de Andalucía. Estas son las ideas clave que definen a Helena Crespo. Ella es una joven agricultora de 26 años del Poniente Almeriense que lleva ya dos años en el sector. Vive con su pareja en la localidad de Felix, un municipio de 770 habitantes, aunque en algunos diseminados apenas llegan a 150 personas. El fervor por el campo andaluz le viene de familia: sus padres son agricultores y confiesa sentirse "afortunada" al recibir orientación de los mejores maestros posibles.

Por raro que parezca, ni mucho menos la vocación inicial de Helena estaba vinculada al campo. Estudió Trabajo Social, pero las escasas salidas laborales de esta profesión la obligaron a dar un drástico cambio en su vida: "estaba bastante precarizado, hice varios voluntariados y prácticas, pero trabajaba gratis". La situación se fue complicando, de hecho, admite que la mayoría de sus amigos y compañeros se tuvieron que ir fuera para trabajar, algo por lo que ella no estaba dispuesta a pasar: "de aquí no me mueve nadie". Crespo confiesa precisamente haberse mudado a Felix desde la capital almeriense por el encarecimiento del precio de la vivienda al sentirse "estancada" y la imposibilidad de emanciparse: "solo en el alquiler se me iba muchísimo dinero".

No quería renunciar a la calidad de vida de Andalucía. A las escasas salidas en el ámbito del Trabajo Social y el difícil acceso a una vivienda digna, se añadió la inminente jubilación de sus padres, entonces Helena vio la oportunidad perfecta: dedicarse a la agricultura ecológica en el Poniente Almeriense. "Decidí probar una temporada y me gustó", apunta ilusionada esta joven agricultora, estando dispuesta a todo con tal de quedarse en Andalucía: "cambiaré de sector las veces que haga falta".

Ama a su tierra y, en especial a Almería, con todas sus ganas. Dice haberse criado rodeada de un campo maravilloso y alimentos muy buenos, que junto al clima y su gente, suponen el cóctel perfecto para decantarse definitivamente por el mundo rural: "tenía claro que no iba a renegar de eso para irme ni a otra ciudad, ni a otra provincia". Entre bromas, esta joven trabajadora fantasea "como mucho" con irse a Granada, pero no más lejos. La tranquilidad de vivir en este "pueblecito" del Poniente Almeriense choca, en cambio, con los escasos servicios esenciales con los que cuenta este núcleo de población. Todos los jóvenes de Felix coinciden en lo mismo: "ni hay negocio ni transporte para comunicarnos con poblaciones más grandes, estamos algo abandonados".

La mella de las últimas plagas: costes de hasta 50.000 euros

Crespo cultiva pimientos en dos fincas y apunta el principal problema por el que atraviesa su cultivo: las plagas ya suponen un coste de más de 50.000 euros. "Más de la mitad de la producción de esta materia prima en la provincia se ha visto afectada por el Trips parvispinus, un insecto que daña estéticamente al fruto". Aunque la calidad del mismo no se ve afectada, la mayoría de almacenes lo desechan y no se está vendiendo.

Entre otras reclamaciones a los dirigentes públicos, reclama garantías básicas para seguir produciendo, en vez de las ayudas económicas puntuales que cataloga de "parche". Asume que no se puede comercializar grandes productos por debajo del coste de producción y pide, además, facilitar la contratación de personal. "La mayoría son migrantes y no deberíamos estar hasta dos años esperando los papeles para acceder a un puesto de trabajo", detalla.

De este modo, no duda en poner énfasis sobre los problemas por los acuerdos con terceros países. "Estamos ahogados", confiesa al tiempo que señala que le gustaría dedicarse al campo "el máximo tiempo posible", pero es verdad que la situación ahora mismo es bastante compleja. No solo es el reciente tratado de la Unión Europea con los países de Mercosur, sino también el acuerdo con Marruecos con el que llevan casi 20 años lidiando: "cultivar el tomate es casi imposible, a pesar de ser una de las hortalizas principales".

Formar a los migrantes que lleguen al campo: el sueño de Helena

Fusionar la agricultura con el Trabajo Social. Esta es la principal aspiración de la joven Helena Crespo. "Me gustaría ofrecer formación a personas migrantes que estén recién llegadas, acerca del idioma, la cultura y específicamente del sector primario". Quiere mantenerse como agricultora, aunque por las tardes le apasionaría ayudar a otros para que más gente se incorpore al campo.

De hecho, la falta de formación es otra de las peticiones que realiza Helena a los gobernantes andaluces: "Deberíamos estar realmente conectados desde la escuela con lo que supone el trabajo del campo, al fin y al cabo es la base de la vida". Por ejemplo, recuerda con nostalgia cómo en su colegio tenían un invernadero y los niños cultivaban sandías y melones para conocer de dónde proceden los alimentos.

"Lo que más me gusta de Andalucía es su diversidad"

La riqueza de nuestras tierras, playas y sierras es el motivo del enamoramiento de Helena por Andalucía: "lo que más me gusta es su diversidad, soy fiel defensora de mi tierra". En cambio, lo que más preocupa a esta joven agricultora almeriense es la precariedad laboral y los problemas de los jóvenes para acceder a una vivienda digna.

Vivir en el campo es posible, aunque la burocracia y el aislamiento que muchas personas admiten sentir cuando los servicios básicos tardan en llegar es una realidad que lo complica. Helena es un claro ejemplo para todos aquellos jóvenes que necesitan reorientar su vida. Nadie dijo que fuese sencillo, pero al final siempre quien siembra recoge sus frutos.