Manuel Carrasco, Ana Mena o Morante, las medallas de Andalucía celebran sus premios: "Es como si fuera un Grammy"

En un BESTÅ de Ikea, en la saya de la patrona de Adamuz o junto a un Goya, allí acabarán las medallas de Andalucía que se darán este año por el 28F. Para la mayoría de los galardonados este es uno de los mayores reconocimientos de su carrera y casi todos aseguran que no esperaban la llamada del presidente para anunciarles que recibirían el mayor reconocimiento de la comunidad autónoma por su contribución al prestigio y desarrollo del territorio.

Empresarios como Juvencio Maeztu, CEO de Ikea; actrices como Paz Vega o cantantes como Ana Mena han pasado en la tarde de este viernes por el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz para firmar en el libro de honor. Emocionados y orgullosos calientan motores y se reservan las principales sorpresas para este sábado, cuando todos serán reconocidos con motivo del Día de Andalucía en el Teatro de la Maestranza.

El Consejero Delegado de IBERHANSE CORPORATE, Luis Bolaños a su llegada a la firma del libro de honor por el día de Andalucía. A 27 de febrero de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). Los galardonados con los títulos de Hijo Predilecto e Hija Predilecta y las Medallas del próximo Día de Andalucía acuden a firmar en el Libro de Honor en San Telmo, donde serán recibidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. 27 FEBRERO 2026 Francisco J. Olmo / Europa Press 27/02/2026. Luis Bolaños;;Francisco J. Olmo; / Francisco J. Olmo / Europa Press

Por los pasillos de San Telmo ha habido cantes y, sobre todo, mucha emoción por un reconocimiento que la mayoría de los galardonados, como Sandra Golpe, no se esperaba. Algunos de los principales representantes de la comunidad autónoma, en Espala y en el mundo. Eso sí, algunos, como la karateka María Torres García admiten que están más acostumbrados a otros espacios. "Yo estoy más cómoda en el tatami", ha bromeado la campeona del mundo.

"Andalucía me lo ha dado todo"

Muchos de los andaluces que han pasado este viernes por el photocall atesoran en su casa reconocimientos universitarios, el Premio Nacional de Tauromaquia o algún que otro Goya. Allí, les acompañarán sus padres, hermanos, hijos y todos muchos de los que les han acompañado a ser quienes son hoy. "Lo recibo como si fuera un Grammy", ha reconocido Ana Mena al pasar por los micrófonos de la prensa.

Los "ilustrísimos", como desde hace unos días llama el hijo de Eva González a su madre, son incapaces de esconder la sonrisa cuando piensan en lo que pasará sobre las tablas del Maestranza este sábado. "Esta tierra a mí me lo ha dado todo, no artísticamente, sino personalmente", ha explicado el nuevo hijo predilecto de la comunidad autónoma, Manuel Carrasco, que ha aprovechado la ocasión para cantarle algunas líneas a Huelva, su tierra.

Estos galardones marcan un antes y un después en la vida de quienes los han recibido, que han admitido que Andalucía ha sido clave en su desarrollo personal y profesional y en su forma de relacionarse con el mundo. De hecho, Maeztu, el primer directivo no sueco de la marca, ha bromeado con que alguna de las nuevas líneas de muebles de Ikea debería incluir Andalucía en su nombre: "Que tenga dos puntos encima".

Una medalla para los vecinos de Adamuz

Además de agradecimientos y orgullo, los galardones llevan también algún encargo para el presidente de la Junta, Juanma Moreno. "Siempre hay que seguir mejorando, pero por la dispersión geográfica la atención presencial en todas las zonas de Andalucía no siempre es posible", ha puntualizado Esmeralda Núñez, facultativa en los cuidados paliativos pediátricos, cuyo servicio ha vivido un importante impulso este año con el teléfono de atención 24 horas.

Sin duda, uno de los momentos más especiales ha sido la visita del alcalde de Adamuz, municipio que recibe la Medalla de Andalucía de los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia. "Siento muchísimo orgullo por lo que hizo Adamuz en aquel día tan trágico y ojalá no estuviera hoy aquí", ha confesado Rafael Ángel García. El socialista, que ha asegurado que "es el único tema entre los vecinos" y ha anunciado que el galardón procesionará con la Virgen del Sol, la patrona, en las fiestas de la localidad.