Economía
Mapfre refuerza su presencia en Andalucía Oeste con un nuevo director regional para Sevilla y Huelva
La compañía ha remodelado su estructura territorial a principios de año con la ampliación de direcciones regionales y ha presentado una nueva identidad corporativa en Sevilla
Mapfre ha dado a conocer en Sevilla su nueva identidad corporativa, una renovación de marca con la que busca reforzar su esencia tras más de 90 años de trayectoria y, al mismo tiempo, proyectar una imagen más moderna e innovadora.
El nuevo diseño ya puede verse en varios edificios de Mapfre y en sus activos digitales, y se implantará de forma progresiva en todos los espacios de la compañía.
Implantación progresiva de la nueva marca
Según ha informado la entidad en una nota, en este encuentro, el nuevo director regional de Mapfre en Andalucía Oeste, José María Romero, ha presentado la dimensión global de Mapfre, sus principales magnitudes en España y la destacada presencia en Andalucía Oeste.
En este sentido, Romero ha subrayado la fortaleza comercial de Mapfre en Andalucía Oeste (Huelva y Sevilla), región en la que la compañía cuenta con 427 empleados (18 en Huelva y 409 en Sevilla), 176 oficinas (de las que 37 oficinas están en Huelva y 139 en Sevilla), alrededor de 350.000 clientes (68.000 en Huelva y 283.000 en Sevilla) y una cuota de mercado del 9,67% en Huelva y del 13,03% en Sevilla.
Además, también ha señalado que las diferentes actividades de Fundación Mapfre en la zona, entre las que destacan diversos proyectos para la integración social de personas con necesidades especiales, acciones educativas y colaboración con entidades.
Nueva estructura territorial desde enero de 2026
Según ha apuntado la empresa, Andalucía Oeste es una de las 19 direcciones regionales que forman parte de la nueva estructura territorial probada recientemente por la compañía, y que entró en vigor en enero de 2026. Además, ha detallado que esta nueva configuración tiene un foco más comercial, centrándose en el desarrollo del negocio y en la captación de nuevas oportunidades, que, a su vez, permite a Mapfre "estar aún más cerca de los clientes, ofreciéndoles soluciones más personalizadas y efectivas".
En este encuentro, que ha reunido a empresarios de la comunidad , instituciones y clientes de Mapfre, ha participado también el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha clausurado el acto.
Resultados en España y crecimiento de primas en 2025
Mapfre es la principal aseguradora española en el mundo. En España cuenta con 7,2 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados en este país y 3.200 oficinas distribuidas por todo el territorio.
En 2025, las primas de Mapfre en España crecieron un 11,1% hasta los 9.622 millones de euros y el beneficio neto ascendió a 436 millones de euros, un 24,5% más que en el ejercicio anterior.
