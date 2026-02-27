María Jesús Montero irá al acto del Parlamento por el 28F pero se desmarca de la gala del Maestranza: el PSOE hará su fiesta paralela en Moguer

Hace un año, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, puso al Teatro de la Maestranza en pie al denunciar el modelo de financiación autonómica en la gala del 28F. En primera fila estaba la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trató de resistir la presión. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los socialistas han decidido ir al Parlamento, pero sólo acudir de forma testimonial a la entrega de premios. Celebrarán "una fiesta" en Moguer.

El 28 de febrero se ha convertido en una gala al más puro estilo estadounidense. Música en directo, emociones y un discurso político de Moreno para poner punto y final a la jornada después de celebrar un acto político en el Parlamento. Montero no quiere volver a vivir los mismos que en 2025 y ha anunciado que su partido se trasladará a Moguer para tener una fiesta y "para celebrar un día de reivindicación".

"No se trata de un acto institucional, que se trata de una gala a mayor autobombo de Moreno", ha sentenciado la líder de los socialistas andaluces a preguntas de la prensa. La vicepresidenta ha atendido a los medios en la Delegación del Gobierno en Andalucía, donde ha señalado que, en su opinión, la segunda parte del 28F "es un acto institucional donde han perdido todo el protagonismo los premiados".

El PSOE estará en el acto institucional

En el PP llevan días calentando el asunto hasta que los socialistas anunciaron que no acudirían. Este miércoles, el propio portavoz del grupo popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, aseguraba en la rueda de prensa semanal, que habría una "ovación" en el teatro sevillano cuando el presidente de la Junta de Andalucía tome la palabra "diga algo respecto al modelo de financiación autonómica".

Montero si estará, como acostumbra, en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, donde le acompañará el ministro de Agricultura, Luis Planas, de Córdoba. "El acto de premiados tiene que tener como protagonistas a los premiados en un acto en un acto riguroso, como exige un protocolo institucional, y, por tanto, alejarnos de otro tipo de deriva en la que Moreno ha querido convertir el Día de Andalucía", ha denunciado Montero.

En Moguer, Montero estará acompañada, además de por los vecinos del municipio, por alcaldes, militantes y diputados autonómicos de su formación: "Nosotros estaremos con los andaluces y un acto en el que, insisto, hay ya hasta una escaleta". De hecho, la candidata del PSOE a las elecciones autonómicas ha explicado que este es "un día que lo que nos tiene que trasladar es la motivación para seguir peleando por esta tierra".

Presencia socialista en la gala

"No he conocido antes de Moreno, que en los actos del Día de Andalucía, el protagonista fuera el presidente", ha lamentado Montero. Fuentes del PSOE-A consultadas por El Correo de Andalucía sostienen que su decisión responde a que Moreno "hace un abuso partidista de un discurso institucional". Además, explican que no comparten este formato y aseguran que "no tiene nada que ver con las medallas". "Moreno se queda solo con su gala", sentencian

La ausencia del líder de la oposición no es ninguna novedad. Durante años, cuando el PSOE encadenaba gobiernos, ningún líder de los populares fue al Maestranza. Aunque fuentes de San Telmo, que critican la ausencia de la secretaria general de los socialistas andaluces, puntualicen que Moreno siempre que ha ostentado un cargo autonómico ha acudido, su antecesor, Javier Arenas, no fue ningún año.

Desde el PSOE recuerdan que sí que habrá representación socialista. Estarán los miembros de la Mesa del Parlamento: Irene García y Noel López. Además, también acudirán el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, que recibirá la Medalla de Andalucía de los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia, y el de Isla Cristina, Jenaro Orta, que acompañará a Manuel Carrasco, también galardonado.