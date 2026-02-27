Los municipios costeros de Huelva se preparan para Semana Santa tras los daños de los temporales

Los municipios costeros de la provincia de Huelva ultiman estos días la puesta a punto de sus playas de cara a Semana Santa, después de los daños provocados por el tren de borrascas que ha azotado Andalucía durante el mes de febrero. Las labores se centran en la limpieza de residuos, la reparación de accesos y pasarelas y actuaciones de emergencia para frenar la erosión en los puntos más castigados.

Entre las zonas con mayores afecciones se encuentran Matalascañas, El Portil e Isla Cristina, aunque se trata de enclaves con amplios kilómetros de litoral. En Isla Cristina, donde la Playa Central ha sufrido desperfectos, continúan las obras de emergencia con la colocación de escollera para proteger el paseo marítimo. Tras dos fases anteriores de 180 y 300 toneladas de piedra, en los próximos días se sumarán otras 600 toneladas más, hasta alcanzar un total de 1.080. Además, se han reforzado puntos sensibles como el entorno del chiringuito La Sardina y la zona frente al Camping Giralda para frenar la erosión.

En Punta Umbría, el Ayuntamiento ha ejecutado una obra de emergencia en la primera línea de playa de El Portil y ha retirado más de diez cubas de gran capacidad —unos 200 metros cúbicos— de residuos naturales, principalmente troncos y ramas arrastrados por los ríos. En Ayamonte, los temporales y el desembalse de la presa de Alqueva han dejado abundantes restos, por lo que se han intensificado las tareas de limpieza y la creación de dunas para proteger el litoral. También se han repuesto vallados en Isla Canela con la previsión de que las playas estén listas coincidiendo con la apertura de establecimientos hoteleros.

En Matalascañas (Almonte), los trabajos incluyen la retirada de arena acumulada en el paseo marítimo y accesos, el allanamiento del terreno y la instalación de pasarelas de madera. En Mazagón, compartida por Palos de la Frontera y Moguer, los daños han sido menores y se acometen arreglos habituales en accesos y firme. Por su parte, Cartaya trabaja en la reposición de pasarelas y en zonas con déficit de arena.

En Lepe, el Plan de Playas se activará al 60% durante la Semana Santa en La Antilla, con vigilancia de Protección Civil y servicios operativos, mientras continúan la colocación de pasarelas y la retirada de residuos. Los ayuntamientos mantienen la mirada puesta en el parte meteorológico ante la posibilidad de nuevos temporales antes del inicio del periodo vacacional, confiando en que las playas estén acondicionadas para recibir a los primeros visitantes de la temporada.