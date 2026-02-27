Nace el portal andaluz del empleo público: todos los trámites para los funcionarios y aspirantes a oposiciones de la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía ha aprobado la creación del primer portal del empleo público, una plataforma que unificará toda la información, los procedimientos y los trámites para los funcionarios de la Administración autonómica y para todos los aspirantes a obtener un empleo público a través de los procesos de oposiciones que se abren anualmente. Esta herramienta estaba prevista en la estrategia de mejora del empleo público firmada en 2023 y se enmarca dentro de los planes de reordenación de la función pública a través de los acuerdos alcanzados con los sindicatos que incluyen subidas salariales y nuevos sistemas de evaluación del desempeño y movilidad horizontal.

La Consejería de Función Pública ha aprobado ya la creación de este nuevo portal a través de un decreto publicado en BOJA y que recoge las funciones que tendrá esta nueva plataforma de la Administración autonómica que tendrá una parte de acceso público dirigida a toda la ciudadanía interesada en trabajar para la Administración Pública y una segunda de ámbito restringido para los funcionarios y personal laboral.

Trámites para funcionarios y para los aspirantes

En primer lugar, el nuevo portal nace con el objetivo de centralizar la ejecución automatizada de los trámites relacionados con los procedimientos de selección de las ofertas de empleo público, tanto de personal funcionario como de personal laboral, así como la gestión de las bolsas de empleo temporal. Además, está previsto que proporcione "información actualizada respecto al tipo de trabajo que se realiza en la Administración pública, con el fin de atraer talento y mejorar los procesos de selección y provisión".

En segundo lugar, se habilitarán los procedimientos necesarios para realizar todos los trámites en materia de personal empleado público y recibir notificaciones, integrándose con el sistema de información de recursos humanos y proporcionando información inmediata y en línea.

La Junta de Andalucía tiene ya reservada la dirección electrónica que tendrá esta nueva plataforma que se publicará en los próximos días según los términos del acuerdo publicado en el BOJA este viernes.

Desarrollo de un acuerdo "histórico"

La Administración General de la Junta de Andalucía está conformada por 45.000 funcionarios que se benefician ya del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los principales sindicatos calificado como "histórico" por el presidente andaluz, Juanma Moreno. Este incorpora nuevos trámites y procedimientos que se deben realizar para la movilidad horizontal, la evaluación del desempeño o los nuevos complementos que suponen una subida salarial y que deben solicitarse.

Del mismo modo, se ha revisado el funcionamiento de las bolsas de empleo y de las convocatorias de promoción interna a través de una nueva fórmula de concurso que unifica todas las ofertas que se realizan desde los distintos servicios.