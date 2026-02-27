El Patriota, la comparsa que reivindica el andalucismo y arrasa en las calles: "Blas Infante estaría muy orgulloso de nosotros"

Hay comparsas que gustan. Otras que impactan. Y luego están las que trascienden el escenario del Gran Teatro Falla para convertirse en fenómeno social. Eso es lo que ha ocurrido con El Patriota, una de las grandes protagonistas del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026, que ha logrado el tercer premio en la categoría de comparsas y, sobre todo, el reconocimiento del público andaluz.

Desde su estreno, la agrupación conectó con la idea de reivindicar el andalucismo desde las coplas, con un personaje potente y un estribillo que ha calado en la calle. "Sal a la calle a gritar. Dilo fuerte a los cuatro vientos, y presume tus raíces habla y acento". Un homenaje directo al pensamiento de Blas Infante, padre de la patria andaluza, una figura que ha sido la gran protagonista del tipo y el repertorio.

Manuel Bustos, miembro de la comparsa El Patriota, ha compartido lo que están viviendo tras acabar el COAC con El Correo de Andalucía: "Ha sido un sueño, un hito porque no lo hemos visto venir. Hemos tenido la suerte de que el personaje sobre todo ha cuajado y creo que todo el mundo se ha mimetizado con él. Yo creo que Blas Infante estaría muy orgulloso de nosotros si escuchara esta comparsa".

Del Falla a la calle: un gran recibimiento

La conexión con el público ha sido inmediata. No solo en el concurso, sino también en cada actuación posterior. Jesús Díaz, director de la comparsa, lo describe con humor: "Ahora está siendo mucho mejor por el recibimiento de la gente en todos sitios, como por ejemplo ayer en Marinada, que parecía que había llegado yo qué sé… Ricky Martin, como yo digo".

El proyecto nació con confianza, pero sin imaginar hasta dónde llegaría, cuenta Jesús Díaz a este periódico: "En el momento de crear esta comparsa yo confiaba muchísimo tanto en los autores como en el grupo. No hasta este punto, porque esto no se lo espera nadie, pero yo en mis adentros decía: nosotros lo que vamos a sacar va a estar muy bien".

Un homenaje a la figura de Blas Infante

Más allá del premio, El Patriota ha querido lanzar un mensaje en los días previos al 28F: "Queremos reivindicar el propio andalucismo que venimos diciendo en el repertorio. Todos los componentes tenemos este sentimiento muy intrínseco y por eso también lo representamos tan bien, porque nos llega muy adentro y lo queremos mostrar", apunta Jesús Díaz.

Rosa María Delmás, bisnieta de Blas Infante, ha querido reconocer personalmente el trabajo de esta comparsa, y como muestra de agradecimiento por su homenaje, le ha entregado un escrito sobre la vida de su bisabuelo, relatada por la familia. "Quería verles personalmente , ya que nos dijeron que sí nos iban a ver. La verdad es que están con un andalucismo efervescente, quieren mucho a la figura de Blas Infante. La han vuelto a sacar", nos cuenta la bisnieta de Blas Infante.

Tercer premio en el palmarés, pero sensación de campeones en las calles de Andalucía. El Patriota no solo ha destacado en el COAC 2026 sino que ha puesto en valor la identidad, la memoria y el orgullo andaluz desde el arte más gaditano.