Del referéndum de 1980 a los retos actuales: qué saben y qué reclaman los jóvenes sobre su comunidad autónoma

Cada 28F, Andalucía se engalana de verde y blanco para celebrar el Día de Andalucía, pero la fecha va más allá de los actos institucionales: es un recordatorio del valor de la autonomía y de su significado en el presente.

En 1980, tras multitudinarias movilizaciones el 4 de diciembre de 1977, la comunidad protagonizó uno de los procesos autonómicos más singulares de la Transición. El referéndum del 28 de febrero permitió a Andalucía acceder a la autonomía plena por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución, equiparando a otras comunidades históricas. Aquella decisión consolidó el autogobierno andaluz y dio forma al marco competencial que hoy gestiona la Junta de Andalucía.

Desde entonces, la comunidad autónoma de Andalucía ha construido su desarrollo político, económico y social bajo ese paraguas autonómico. Sanidad, educación, vivienda, servicios sociales o medioambiente forman parte de las competencias que marcan la vida diaria de millones de andaluces.

¿Qué saben los jóvenes sobre su autonomía?

Con ese contexto histórico, los jóvenes andaluces revelan a El Correo de Andalucía que existe conciencia sobre qué áreas dependen del Gobierno autonómico. Ana Cristina Moreniña, de 21 años, afirma que conoce competencias como “sanidad o educación”. Julia Mesa, de 18 años, menciona también “vivienda, urbanismo y medioambiente”, mientras que Marta Sánchez, de 21 años, añade “cultura o servicios sociales”.

El autogobierno no les resulta ajeno. Lo identifican, lo nombran y lo vinculan directamente con su realidad cotidiana.

Política cercana: “Es nuestra comunidad”

El interés por la política andaluza también está presente. Javier Durán, de 22 años, lo resume así: “sí me interesa la política andaluza. Al final es nuestra vida, nuestro pueblo y nuestra comunidad autónoma”.

Para Angie Roca, de 23 años, la clave está en la defensa de lo propio: “me gusta que al final defiendan y luchen por lo nuestro, pero quizás hay que darle una vuelta al tema de la sanidad y la educación”.

Las preocupaciones: sanidad en el centro del debate

Más de cuatro décadas después del referéndum, las demandas han cambiado.

Antonio Gómez, de 19 años, considera que “le veo carencial al Gobierno de Andalucía”. Inma Moscoso de 18 años y Elena Martínez de 19 años apuntan que “actualmente está un poco mal, algunas cosas podríamos mejorarlas, sobre todo en la sanidad. Se necesita mucho personal”.

Cristina García, de 22 años, denuncia los retrasos en sanidad: “sobre el tema de que se han retrasado las citas, que se pongan un poco las pilas con eso”, por su parte Lola García, de 22 años, opina que “el gobierno del PP no le ha venido mal a Andalucía, pero sí que hay bastantes problemas en la vivienda, en la sanidad y en la educación”. Sonia Santos, también de 22 años, insiste en la demora para acceder a especialistas: “que no te lleves tantísimo tiempo esperando para que te atiendan”.

Una llamada a escuchar más

Más allá de los servicios públicos, el mensaje final de los jóvenes andaluces es político y social. Teresa Rivera, de 20 años, pide que “escuchen un poco a los ciudadanos y vean lo que necesitamos”.

Clara López, de 19 años, reivindica la identidad trabajadora de la tierra: “Andalucía siempre ha sido una tierra de trabajadores y debe seguir siéndolo” y Nuria Naranjo, de 26 años, lanza una reflexión sobre la política andaluza: “que se preocupen más, que lo más importante no es llevar la razón; que valoren que somos personas y que no somos un número”.

Este 28 de febrero, Andalucía no solo celebra la autonomía conquistada en las urnas, sino que también se somete a examen. Entre el orgullo por su historia y la exigencia de mejoras, la juventud andaluza ha demostrado a El Correo de Andalucía que es necesario participar, decidir y trabajar para construir una comunidad andaluza mejor.