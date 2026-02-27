Sevilla y Huelva se preparan para un aumento de mosquitos tras las lluvias: arrancan las fumigaciones y los expertos llaman a la prevención

Las lluvias tendrán un efecto este año en la proliferación de mosquitos por el incremento de agua embalsada. Esta es la previsión que realiza la Estación Biológica de Doñana, sin embargo, realizan "por ahora" un llamamiento a la calma: el número de mosquitos es el habitual para esta época del año. Pero no hay que bajar la guardia en las próximas semanas: habrá un aumento de mosquitos este año a causa del reciente tren de borrascas, que ha dejado mucha agua estancada en las provincias de Sevilla y Huelva, normalmente las más afectadas por la circulación de estos insectos.

El investigador de la Estación Biológica de Doñana, Jordi Figuerola, pide tomar medidas cuanto antes empezando por las propias viviendas. Ruegan a la ciudadanía revisar desagües atascados, botes, bandejas o cualquier recipiente que sea capaz de acumular agua y generar un foco de reproducción. De igual modo, piden colocar mosquiteras en la ventana o tratar de aislar las puertas con acceso a patios y jardines. Especial atención a las piscinas para que no queden desatendidas: deben permanecer en un estado óptimo de cloración para evitar la cría de larvas.

Es más, consideran necesario revisar los planes de vigilancia y control de los insectos. Los Ayuntamientos, en coordinación con la Junta de Andalucía, deberán disponer de un plan de protección adecuado por niveles, así como proceder a la supervisión de imbornales de forma regular. De hecho, en materia de prevención cabe recordar que la administración autonómica aumentó en 2025 el número de trampas sobre el terreno, hasta llegar a un total de 192 redes en toda la comunidad.

Los expertos piden cautela

El investigador de la Estación Biológica de Doñana, Jordi Figuerola, en declaraciones a El Correo de Andalucía, insiste en que hay una alarma "basada en especies que no pican". Figuerola se refiere a un vídeo difundido recientemente en redes sociales, donde aparece una inmensa nube de insectos en Doñana, que ha causado un revuelo importante entre la población: "No son mosquitos, proceden de larvas de coleópteros y quironómidos, insectos que no pican", afirma.

Estos días, están capturando entre dos y tres mosquitos en las trampas que tienen en el Parque Nacional. "En caso de proliferación estaríamos recogiendo entre 100 y 1.000 insectos", detalla Figuerola. No obstante, realizan un llamamiento a la prevención ya que con las intensas lluvias de las últimas semanas se espera una mayor reproducción con la subida de las temperaturas.

"Ha llovido mucho, hay muchos campos inundados, hay muchos lugares donde los mosquitos pueden reproducirse. A ello se suma que con temperaturas elevadas --como las de estos días--, los mosquitos empiezan a criar con mayor facilidad", subraya.

La Diputación de Sevilla adelanta sus actuaciones

Los tratamientos para prevenir la proliferación de mosquitos portadores del virus del Nilo en la provincia de Sevilla arrancarán la próxima semana. La Diputación adelanta estos trabajos a la primera semana de marzo, unas tres semanas antes respecto a 2025 cuando empezaron al final de este mes. Las últimas lluvias han aumentado la cantidad de agua estancada y las autoridades refuerzan el control para prevenir picaduras de mosquitos portadores de esta infección.

Una de las principales novedades operativas de la nueva campaña radica en la consolidación definitiva del área de actuación ampliada, al incorporar los núcleos de población secundarios y diseminados. La Diputación actúa en un perímetro de 1,5 kilómetros alrededor de dichas poblaciones, mientras las actuaciones sobre los propios municipios corresponden a los Ayuntamientos. La medida supone actuar este año sobre una superficie que es un 93,7% superior al criterio base aplicado inicialmente en 2025, permitiendo así un control mucho más exhaustivo de los focos de proliferación en las áreas periurbanas.

La Diputación de Huelva anuncia actuaciones inminentes

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha llamado a la "tranquilidad" de la población frente a la aparición de mosquitos tras el tren de borrascas que ha azotado a la provincia de Huelva y ha señalado que el plan de control de mosquitos del Servicio de Control de Plagas de la institución provincial funciona "perfectamente" todo el año y que está "todo controlado".

De momento, ha destacado que "se sigue trabajando", aunque ha admitido que este año se "va a tener que actuar de una manera muy intensa porque tenemos agua en absolutamente toda la provincia". Al respecto, ha explicado que "eso quiere decir que habrá nuevas zonas donde se criarán mosquitos", pero Huelva tiene "un servicio de mosquitos único en España que está trabajando", que además "está metiendo medios técnicos que van a hacer que todo se pueda hacer mucho más rápido, de una manera más eficaz", por lo que se ha mostrado "convencido" de que "vamos a tener un magnífico verano".

Cuatro tipos de mosquitos que provocan picaduras

Los investigadores de la Estación Biológica de Doñana informan que existen hasta cuatro tipos de mosquitos que pueden afectar a la población mediante picaduras. La distinción se establece según las condiciones donde se reproducen y el entorno en el que operan.