Si vas al Rocío 2026, toma nota: plazo y claves para tramitar los pases de vehículos

El Ayuntamiento de Almonte abre el lunes 2 de marzo el plazo para solicitar los pases de vehículos de la Romería del Rocío 2026, un trámite que permanece activo hasta el 30 de abril y que debe realizarse de forma digital a través de la plataforma www.micharret.com.

Con esta apertura anticipada, el Consistorio avanza en la organización del dispositivo de movilidad y control de accesos en El Rocío, un elemento clave en una celebración que congrega cada año a cientos de miles de personas y que requiere planificación para garantizar la seguridad y la convivencia.

La gestión es completamente digital desde el pasado año, lo que permite completar todo el procedimiento —desde la solicitud hasta la recepción de la documentación— sin desplazamientos previos a la aldea.

Claves de los pases

A través de la plataforma pueden tramitarse todos los tipos de pases de vehículos, adaptados a residentes, propietarios, hermandades y medios de comunicación.

Entre ellos destacan los pases de 40 minutos, pensados para accesos puntuales de carga y descarga y que, a diferencia del resto, pueden solicitarse también durante los propios días de la romería.

Los pases de residentes y los destinados a propietarios no residentes autorizan la entrada y salida diaria del vehículo durante los días del Rocío, con limitación temporal para operaciones de carga y descarga y con el objetivo de evitar la permanencia prolongada de vehículos en el interior de la aldea.

En el caso de las hermandades, se contemplan los pases oficiales para vehículos autorizados y los pases de servicios dirigidos a proveedores o prestadores, con acceso limitado en el tiempo y exclusivamente hasta la casa hermandad correspondiente. También se incluyen los pases de prensa para los medios que cubren informativamente esta cita.

Para incidencias técnicas o consultas relacionadas con la plataforma, el Ayuntamiento facilita el teléfono 616 697 508, operativo en horario de 8:00 a 17:00 horas, y recuerda la importancia de formalizar la solicitud dentro del plazo establecido.

Matrículas obligatorias de carruajes

De forma paralela, permanece abierto el plazo para la solicitud y renovación de las matrículas de carruajes correspondientes a la Romería del Rocío 2026, que finaliza igualmente el 30 de abril y cuya tramitación se realiza a través de la misma plataforma digital.

Según la Ordenanza Municipal aprobada en mayo de 2024, los vehículos de tracción animal que circulen por El Rocío en cualquier momento del año deben disponer de la matrícula correspondiente al ejercicio en curso, una medida que refuerza la identificación y el control de los carruajes, especialmente durante la celebración de Pentecostés.

Para consultas específicas sobre este procedimiento, el Ayuntamiento pone a disposición el teléfono 622 76 98 54, también en horario de 8:00 a 17:00 horas.

Noticias relacionadas

El Consistorio insiste en que el cumplimiento de los plazos es fundamental para una adecuada organización de la movilidad durante la romería y recomienda a residentes, propietarios, hermandades y demás implicados que tramiten sus solicitudes con antelación suficiente.