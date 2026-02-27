El Virgen del Rocío, entre los mejores hospitales del mundo en 2026 según la revista Newsweek y Statista

El Hospital Virgen del Rocío ha vuelto a ser distinguido como uno de los mejores hospitales del mundo en 2026 según el ranking World’s Best Hospitals, que publica desde hace ocho años la prestigiosa revista estadounidense Newsweek junto con el portal Statista. Este año, el centro hospitalario se sitúa en el puesto 176 de un ranking compuesto por 250 centros de todos los países. A nivel andaluz, el hospital sevillano se corona como el único centro que ha conseguido colarse, un año más, en este reconocido ranking mundial. En España, son hasta siete los complejos hospitalarios que aparecen en el listadopublicado el pasado 25 de febrero.

Tal como explica el editor de Salud, Alexis Kayser, en un comunicado publicado en la web del medio, los criterios para elegir a hospitales de 32 países diferentes se basan en cuatro fuentes de datos: las recomendaciones de los expertos médicos -incluidos médicos, gestores hospitalarios y otros profesionales sanitarios-, los indicadores de calidad hospitalaria, basándose en datos existentes sobre la experiencia del paciente. En este sentido, se ha analizado la encuesta de implementación de las Medidas de Resultados Reportados por los Pacientes (PROMs) de Statista. "La lista destaca a los hospitales líderes en todo el mundo y ofrece clasificaciones específicas por país, de modo que los lectores puedan encontrar información adaptada a sus necesidades y ubicación", apunta el editor.

Este año se evaluaron más de 2.500 hospitales, con un reconocimiento especial a las 250 mejores instituciones del mundo. Los cinco primeros clasificados son Mayo Clinic-Rochester (Rochester, Minnesota), Toronto General–University Health Network (Toronto), Cleveland Clinic (Cleveland), Karolinska Universitetssjukhuset (Estocolmo) y Massachusetts General Hospital (Boston).

El Virgen del Rocío, el único hospital andaluz

El año pasado, el Hospital Virgen del Rocío alcanzó el puesto número 160 en este mismo listado. A pesar de que ha bajado 16 puestos en tan solo un año, sigue siendo el único centro andaluz que se posiciona como uno de los mejores hospitales del mundo para este medio de comunicación generalista estadounidense.

Más allá del listado general, esta revista también distingue a los hospitales en diversos rankings por especialidades. En este sentido, el año pasado el hospital se situó entre los 100 primeros del mundo en hasta seis especialidades diferentes: Ortopedia y Traumatología (19), Aparato Digestivo (53), Neumología (59), Neurocirugía (79), Pediatría (92) y Cirugía Cardíaca (95). Al hospital sevillano se sumó el Hospital Regional de Málaga, que apareció en especialidades en Cardiología y áreas quirúrgicas.

La Paz y El 12 de octubre lideran el ranking español

La medicina con ADN español destaca en el ranking desde el puesto número 42, donde el hospital madrileño La Paz lidera el listado a nivel nacional. A continuación, el puesto 50 es para el Hospital 12 de octubre, también en Madrid, seguido del Hospital Gregorio Marañón, ubicado en el puesto 68.

Los dos principales hospitales catalanes, el Hospital Vall d'Hebron y el Hospital Clinic, aparecen en el puesto 72 y 75, respectivamente, prácticamente igualados en el listado de la Newsweek.

La metodología de 2026 amplía la de ediciones anteriores e incorpora por primera vez a Filipinas y Turquía. Además, la evaluación de este año otorga mayor peso a los indicadores de calidad hospitalaria, incorpora nuevos datos de acreditación, calidad, seguridad y experiencia del paciente en múltiples países, y refuerza el papel de las PROMs mediante una mayor ponderación y una revisión de la encuesta de implementación