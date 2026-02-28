Andalucía celebra el 28F: el himno suena en el Parlamento de Andalucía durante el izado de bandera

ESPECIAL MULTIMEDIA

Un deseo para Andalucía: mirar al futuro sin abandonar la raíz y lo que es de todos

Andalucía cumple años cada 28F, pero también se piensa -y se decide- cada día. Para este Día de Andalucía, en El Correo de Andalucía hemos querido hacer una pregunta sencilla, casi íntima, a más de 60 voces que representan muchos de los acentos y oficios de esta tierra: empresa y emprendimiento, cultura, cine y artes, comunicación, ciencia e investigación, deporte, acción social, sindicalismo, cooperación, el mundo del campo, de la mar y la ecología. Presidentes de organizaciones, creadores, intérpretes, docentes, gestores, referentes que trabajan por Andalucía en su día a día y la sostienen desde dentro.

