Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque comercial Sevilla NorteEmbalse secoNuevos centros comercialesLluvias AndalucíaPrevisión Semana SantaMultas patinetesMaría SerranoGiraldaTorre Mapfre
instagramlinkedin

En Directo

Directo

Andalucía celebra el 28F: el himno suena en el Parlamento de Andalucía durante el izado de bandera

Minuto a minuto de la celebración del Día de Andalucía

Vídeo | Acto institucional por el 28F en el Parlamento de Andalucía / Parlamento de Andalucía

Patricia Godino

Victoria Flores

Rocío Soler Coll

Ana Ramos Caravaca

Una año más, Andalucía se viste de gala para celebrar el 28 de febrero, el día de todos los andaluces. Sigue en El Correo de Andalucía todos los actos conmemorativos organizados para esta jornada.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tribunal militar absuelve a María Serrano, la guardia civil denunciada tras destapar presunta corrupción en el Seprona
  2. Vuelco del tiempo en Andalucía: Aemet avisa de un posible giro inestable con lluvias a partir de este día
  3. El embalse más seco de Andalucía: pierde agua pese a las lluvias y recibe este viernes su primer trasvase en cinco años
  4. Al menos dos días de lluvias en Andalucía por el frente atlántico con tormentas que entrará en España
  5. La Junta convoca las oposiciones de Educación en Andalucía para 2026: oferta 5.047 plazas de Secundaria y Conservatorio
  6. Los embalses de una cuenca andaluza, protagonistas del mayor aumento de agua del país
  7. La Junta de Andalucía busca soluciones para el colapso de tráfico entre Sevilla y Cádiz: estudian alternativas para la AP-4 y la A-471
  8. María Jesús Montero se equivoca en el Congreso: vota por error en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz

Andalucía celebra el 28F: el himno suena en el Parlamento de Andalucía durante el izado de bandera

Andalucía celebra el 28F: el himno suena en el Parlamento de Andalucía durante el izado de bandera

Un deseo para Andalucía: mirar al futuro sin abandonar la raíz y cuidar lo que es de todos

Un deseo para Andalucía: mirar al futuro sin abandonar la raíz y cuidar lo que es de todos

Vox conquista a los jóvenes andaluces mientras Moreno seduce a votantes del PSOE

Vox conquista a los jóvenes andaluces mientras Moreno seduce a votantes del PSOE

ESPECIAL MULTIMEDIA 28F | Un deseo para Andalucía: mirar al futuro sin abandonar la raíz y lo que es de todos

ESPECIAL MULTIMEDIA 28F | Un deseo para Andalucía: mirar al futuro sin abandonar la raíz y lo que es de todos

La mayoría de los andaluces aprueba la gestión de la Junta de Andalucía y suspende a Pedro Sánchez

La mayoría de los andaluces aprueba la gestión de la Junta de Andalucía y suspende a Pedro Sánchez

Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta, el PSOE se hunde y Vox pelea por la segunda posición

Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta, el PSOE se hunde y Vox pelea por la segunda posición

Juanma Moreno es el favorito para presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero es la candidata peor valorada

Juanma Moreno es el favorito para presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero es la candidata peor valorada

Manuel Carrasco, Ana Mena o Morante, las medallas de Andalucía celebran sus premios: "Es como si fuera un Grammy"

Manuel Carrasco, Ana Mena o Morante, las medallas de Andalucía celebran sus premios: "Es como si fuera un Grammy"
Tracking Pixel Contents