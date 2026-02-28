En Directo
Directo
Andalucía celebra el 28F: el himno suena en el Parlamento de Andalucía durante el izado de bandera
Minuto a minuto de la celebración del Día de Andalucía
Una año más, Andalucía se viste de gala para celebrar el 28 de febrero, el día de todos los andaluces. Sigue en El Correo de Andalucía todos los actos conmemorativos organizados para esta jornada.
Pedro Sánchez felicita a los andaluces este 28F
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha felicitado a través de sus redes sociales a todos los andaluces este 28F: "Andalucía conmemora este 28F la unidad y la fuerza de todo un pueblo que, hace 46 años, decidió en libertad su plena autonomía. Ese mismo espíritu sigue vivo hoy en los andaluces y andaluzas que llevan por bandera su solidaridad y generosidad. ¡Feliz Día de Andalucía!".
Saludo institucional entre los representantes políticos
El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, saluda a la representación del Gobierno de España, la vicepresidenta del Gobierno y candidata socialista en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero, y el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Suena el himno de Andalucía en el Parlamento
Las autoridades participan en el acto del izado de bandera en el exterior del Paralmento de Andalucía.
Juanma Moreno felicita a los andaluces por el 28F
El preseidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado a todos los andaluces su día, con un vídeo en el que ensalza "nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra manera de ser...".
ESPECIAL MULTIMEDIA
Un deseo para Andalucía: mirar al futuro sin abandonar la raíz y lo que es de todos
Andalucía cumple años cada 28F, pero también se piensa -y se decide- cada día. Para este Día de Andalucía, en El Correo de Andalucía hemos querido hacer una pregunta sencilla, casi íntima, a más de 60 voces que representan muchos de los acentos y oficios de esta tierra: empresa y emprendimiento, cultura, cine y artes, comunicación, ciencia e investigación, deporte, acción social, sindicalismo, cooperación, el mundo del campo, de la mar y la ecología. Presidentes de organizaciones, creadores, intérpretes, docentes, gestores, referentes que trabajan por Andalucía en su día a día y la sostienen desde dentro.
- El tribunal militar absuelve a María Serrano, la guardia civil denunciada tras destapar presunta corrupción en el Seprona
- Vuelco del tiempo en Andalucía: Aemet avisa de un posible giro inestable con lluvias a partir de este día
- El embalse más seco de Andalucía: pierde agua pese a las lluvias y recibe este viernes su primer trasvase en cinco años
- Al menos dos días de lluvias en Andalucía por el frente atlántico con tormentas que entrará en España
- La Junta convoca las oposiciones de Educación en Andalucía para 2026: oferta 5.047 plazas de Secundaria y Conservatorio
- Los embalses de una cuenca andaluza, protagonistas del mayor aumento de agua del país
- La Junta de Andalucía busca soluciones para el colapso de tráfico entre Sevilla y Cádiz: estudian alternativas para la AP-4 y la A-471
- María Jesús Montero se equivoca en el Congreso: vota por error en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz