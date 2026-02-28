28F
Así ha cantado Manuel Carrasco el himno de Andalucía durante la gala del 28F
El onubense ha sido reconocido como Hijo Predilecto de Andalucía y se ha encargado de entonar el himno de todos los andaluces
Con sentimiento y sólo acompañado por una guitarra, Manuel Carrasco ha sido el encargado de poner el broche musical a la gala por el 28F, entonando el himno de Andalucía. El onubense ha sido reconocido como Hijo Predilecto de Andalucía, junto a la actriz y directora Paz Vega.
El cantante, natural de Isla Cristina (Huelva), ha asegurado que es “todo un honor” recibir el máximo reconocimiento que se da en nuestra tierra. Acostumbrado a llenar grandes estadios, esta vez el escenario no era menor: un Teatro de la Maestranza repleto para celebrar el Día de Andalucía.
El artista no sucumbió a la presión ni se dejó llevar por la emoción, aunque su interpretación ha estado llena de sentimiento y, como no, de orgullo andaluz.
