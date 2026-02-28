Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en El Puerto de Santa María

La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras el hallazgo del cuerpo sin vida de su pareja en un domicilio de El Puerto de Santa María (Cádiz), un caso que está siendo investigado como un posible crimen machista y que vuelve a situar el foco sobre la violencia de género en España.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EFE la detención de este hombre y han señalado que, aunque la muerte de esta mujer de 44 años podría tener un carácter violento, hay que esperar a que se practique la autopsia al cadáver para aclarar las causas.

El servicio de emergencias 112 ha informado de que recibió un aviso para atender a una mujer en un domicilio ubicado en la barriada de Los Romanos de El Puerto y que los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Según el 112, la mujer se encontraba en el suelo de su casa, ubicada en la calle Sucre.

Investigación por presunta violencia de género

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado en la red social X que está recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de esta mujer.

De confirmarse esta muerte como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 11 en 2026, la segunda víctima mortal en lo que va de año en Cádiz, tras el asesinato de una mujer en Olvera en enero, y a 1.354 desde 2003, cuando se comenzaron a recopilar estos datos.

Teléfonos y recursos contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.