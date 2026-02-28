DÍA DE ANDALUCÍA | 28 DE FEBRERO
Un deseo para Andalucía: mirar al futuro sin abandonar la raíz y lo que es de todos
Patricia Godino | Marina Casanova | Ana Ramos Caravaca
Andalucía cumple años cada 28F, pero también se piensa -y se decide- cada día. Para este Día de Andalucía, en El Correo de Andalucía hemos querido hacer una pregunta sencilla, casi íntima, a más de 60 voces que representan muchos de los acentos y oficios de esta tierra: empresa y emprendimiento, cultura, cine y artes, comunicación, ciencia e investigación, deporte, acción social, sindicalismo, cooperación, el mundo del campo, de la mar y la ecología. Presidentes de organizaciones, creadores, intérpretes, docentes, gestores, referentes que trabajan por Andalucía en su día a día y la sostienen desde dentro.
Les hemos pedido un deseo para Andalucía. Y en esa suma de miradas aparece un hilo común: dejar atrás los complejos, que siempre fueron injustos, y mirar al futuro con ambición sin renunciar a la raíz. Un futuro que no sea una fuga, sino una construcción entre todos. Un futuro que no diluya lo propio, sino que lo convierta en motor.
Pero este coro también señala responsabilidades. Hay mensajes que miran de frente a quienes nos gobiernan y a quienes toman decisiones: cuidar más lo público que es de todos, reforzar la sanidad y la educación, sostener la igualdad de oportunidades como el verdadero pasaporte para el futuro. Este especial es, en el fondo, una conversación colectiva: un mapa de anhelos, una llamada a la confianza y, sobre todo, una invitación a imaginar juntos la Andalucía que queremos, la Andalucía que merecemos y la que viene.
Un deseo para Andalucía
Save the Children Andalucía
Delegada del CSIC en Andalucía
Presidente de la CEA
Escritor y periodista
Profesor de Dcho. Constitucional
Presidente de
Cruz Roja en Andalucía
Escritora e ingeniera
Delegado de la ONCE en Andalucía
Arquitecta
Catedrática de la Lengua de la Universidad de Sevilla
Diseñadora de moda flamenca
Diseñador
Presidenta de la Asociación de Comunicación Política
Catedrático de Historia del Arte de la Complutense
Organización de Productores Pesqueros de Almadraba de Cádiz
Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Federación Andaluza de Memoria Democrática
Presidenta de ASAJA
Secretaria General de CCOO-A
Rector de la
Universidad Pablo de Olavide
Director General de la
Federación Sur Acoge
Rectora de la Universidad de Sevilla
Torero
Presidente de la Asociación Sevilla Quiere Metro
Directora de Andalucía Film Commission
Futbolista
Presidente Cáritas Regional de Andalucia
Presidente Autoridad Bahía de Algeciras
Directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla
Escritorio
Escritor y profesor
Director y guionista
Rector de la UNIA
Presidente de FAECTA-Mas Cooperativas
Secretario General de UGT Andalucía
Responsable de Marketing y Sostenibilidad de Inés Rosales
Portavoz de WWF en Andalucía
Presidente CSIF Andalucía
Profesora e investigadora de la Universidad de Cádiz
CEO de Cosentino
Directora del Ballet Flamenco de Andalucía
Secretario General Federal de AUGC-Andalucía
Presentador
Presidente de la
Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo
Coordinadora de UNICEF Comité Andalucía
Presidente de ATA
Cineasta
Fundación Manolita Chen y de la Asociación Pasaje Begoña
Modelo y empresaria
futbolista
Director del South
Presidente del Consejo de Participación de Doñana
Presidenta de la AECC en Almería
Periodista y escritora
Periodista y director de Andalucía Directo
Un reportaje de El Correo de Andalucía
Textos: Patricia Godino
Vídeos: Marina Casanova
Edición: Ana Ramos Caracava