DÍA DE ANDALUCÍA | 28 DE FEBRERO

Un deseo para Andalucía: mirar al futuro sin abandonar la raíz y lo que es de todos

Patricia Godino | Marina Casanova | Ana Ramos Caravaca

Andalucía cumple años cada 28F, pero también se piensa -y se decide- cada día. Para este Día de Andalucía, en El Correo de Andalucía hemos querido hacer una pregunta sencilla, casi íntima, a más de 60 voces que representan muchos de los acentos y oficios de esta tierra: empresa y emprendimiento, cultura, cine y artes, comunicación, ciencia e investigación, deporte, acción social, sindicalismo, cooperación, el mundo del campo, de la mar y la ecología. Presidentes de organizaciones, creadores, intérpretes, docentes, gestores, referentes que trabajan por Andalucía en su día a día y la sostienen desde dentro.

Les hemos pedido un deseo para Andalucía. Y en esa suma de miradas aparece un hilo común: dejar atrás los complejos, que siempre fueron injustos, y mirar al futuro con ambición sin renunciar a la raíz. Un futuro que no sea una fuga, sino una construcción entre todos. Un futuro que no diluya lo propio, sino que lo convierta en motor.

Pero este coro también señala responsabilidades. Hay mensajes que miran de frente a quienes nos gobiernan y a quienes toman decisiones: cuidar más lo público que es de todos, reforzar la sanidad y la educación, sostener la igualdad de oportunidades como el verdadero pasaporte para el futuro. Este especial es, en el fondo, una conversación colectiva: un mapa de anhelos, una llamada a la confianza y, sobre todo, una invitación a imaginar juntos la Andalucía que queremos, la Andalucía que merecemos y la que viene.

Un deseo para Andalucía

Javier Cuenca
Javier Cuenca | Director
Save the Children Andalucía
"En Andalucía todavía hay demasiados niños que sufren pobreza"
Margarita Paneque
Margarita Paneque
Delegada del CSIC en Andalucía
"Que la ciudadanía y las autoridades sigan creyendo en la ciencia"
Javier González de Lara, Presidente de la CEA
Javier González de Lara
Presidente de la CEA
"Que se escuche a Andalucía y a sus empresas, motor del liderazgo"
Julio Muñoz
Julio Muñoz
Escritor y periodista
"Que nos quitemos los complejos, nunca han tenido sentido pero ahora menos"
Joaquín Urías
Joaquín Urías
Profesor de Dcho. Constitucional
"Es el día para exigir que la política andaluza se haga desde nuestra tierra"
Jerónimo Vera
Jerónimo Vera
Presidente de
Cruz Roja en Andalucía
"Que no miremos a otro lado cuando hay personas que sufren y nos necesitan"
Silvia Hidalgo
Silvia Hidalgo
Escritora e ingeniera
"Quiero una Andalucía que apuesta por el talento sin complejos"
Cristóbal Martínez
Cristóbal Martínez
Delegado de la ONCE en Andalucía
"Sentir que en Andalucía conseguimos más accesibilidad"
Reyes Gallegos
Reyes Gallegos
Arquitecta
"Que se ponga en marcha la construcción de miles de VPO a precios asequibles"
Lola Pons, catedrática de la Lengua de la universidad de Sevilla
Lola Pons
Catedrática de la Lengua de la Universidad de Sevilla
"Debemos llamar la atención sobre la capacidad de nuestras universidades en la educación superior"
Rocío Peralta
Rocío Peralta
Diseñadora de moda flamenca
"Quiero una Andalucía donde los jóvenes puedan emprender sin necesidad de marcharse"
Nicolás Montenegro
Nicolás Montenegro
Diseñador
"Que Andalucía tenga ese respeto por el trabajo artesanal que nos caracteriza"
Derby Motoreta's
Derby Motoreta's
Burrito Kachimba
"Que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna"
Ana Salazar
Ana Salazar
Presidenta de la Asociación de Comunicación Política
"Una Andalucía que no sólo fuese rica en cultura sino también en empleo y futuro"
Benito Navarrete
Benito Navarrete
Catedrático de Historia del Arte de la Complutense
"Un estatuto jurídico para el Museo de Bellas Artes de Sevilla"
Marta Crespo
Marta Crespo
Organización de Productores Pesqueros de Almadraba de Cádiz
"Que la nueva almadraba de Sancti Petri salga a la luz lo antes posible"
Gloria Martín
Gloria Martín Valcárcel
Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
"Que sigamos siendo una institución útil y cercana al territorio"
Antonio Manuel Mateos
Antonio Manuel Mateos
Federación Andaluza de Memoria Democrática
"Deseo el impulso de las políticas públicas de memoria de Andalucía"
María Morales
María Morales
Presidenta de ASAJA
"Que en cada colegio haya un pequeño huerto donde los niños se tiñan de agro"
Rubén Sánchez
Rubén Sánchez
Presidente de FACUA
"Que Andalucía deje de ser tierra de especulación inmobiliaria"
Nuria López
Nuria López
Secretaria General de CCOO-A
"Que la riqueza se reparta y no quede en las manos de los de siempre"
Francisco Oliva
Francisco Oliva
Rector de la
Universidad Pablo de Olavide
"Que reconozcamos el papel de las universidades públicas, el motor de la investigación regional"
José Miguel Morales
José Miguel Morales
Director General de la
Federación Sur Acoge
"Que no olvidemos que lo mejor de nuestra historia está vinculado a la diversidad"
Carmen Vargas
Carmen Vargas
Rectora de la Universidad de Sevilla
"Que sigamos fortaleciendo el sistema universitario público andaluz"
José María Garzón
José María Garzón
Empresario de la Maestranza
"Que los andaluces vengan mucho a los toros"
Manuel Escribano
Manuel Escribano
Torero
"Que Andalucía siga entendiendo como hasta ahora la cultura del toro bravo"
Javier Zulueta
Javier Zulueta
Torero
"Defender la cultura de raíz, la tradición no está reñida con el futuro"
María Pelae
María Pelae
Cantautora
"Que se mime más la sanidad pública"
Manuel Alejandro Moreno
Manuel Alejandro Moreno
Presidente de la Asociación Sevilla Quiere Metro
"Que sigamos avanzando en la red de metro"
Piluca Querol
Piluca Querol
Directora de Andalucía Film Commission
"Que el audiovisual en Andalucía compita en igualdad de condiciones"
Marina Heredia
Marina Heredia
Cantaora
"Seguir siendo libres y seguir siendo valientes"
Marc Bartra
Marc Bartra
Futbolista
"Hay mucho talento, apoyemos el deporte base para sigan saliendo deportistas"
María Moreno
María Moreno
Bailaora
"Más programación de danza en todos los teatros"
Francisco José Sánchez Heras
Francisco José Sánchez Heras
Presidente Cáritas Regional de Andalucia
"Acabar con la pobreza y exclusión que sufren dos millones de andaluces"
Gerardo Landaluce
Gerardo Landaluce
Presidente Autoridad Bahía de Algeciras
"Mejores carreteras y trenes y más capacidad eléctrica"
MaryCruz Arcos
MaryCruz Arcos
Directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla
"Que sigamos potenciando los valores europeos"
Daniel Ruiz
Daniel Ruiz
Escritorio
"Tenemos que quitarnos los prejuicios y destacar la potencia que tenemos como pueblo"
Juan Manuel Gil
Juan Manuel Gil
Escritor y profesor
"Una Andalucía fuerte y solidaria es una Andalucía que apuesta por lo público"
Rafa Cobos
Rafa Cobos
Director y guionista
"Que se incluya el cine en el sistema educativo para que se respete desde su base"
José Ignacio García Pérez
José Ignacio García Pérez
Rector de la UNIA
"Que apostemos por la internacionalización de nuestras universidades"
Juan Floristán
Juan Floristán
Pianista
"Que Andalucía y la música sean cada vez más inseparables"
Manuel Carrasco
Manuel Carrasco
Cantante
"Que sigamos siendo el pueblo alegre que somos"
Luis Miguel Jurado
Luis Miguel Jurado
Presidente de FAECTA-Mas Cooperativas
"Avanzar con determinación hacia un modelo de Economía Social y cooperativismo"
Oskar Martín
Oskar Martín
Secretario General de UGT Andalucía
"El verdadero patriotismo andaluz es el que defiende el proyecto colectivo"
Ana Moreno
Ana Moreno
Responsable de Marketing y Sostenibilidad de Inés Rosales
"Que Andalucía siga siendo un referente en lo económico y lo cultural"
Juanjo Carmona
Juanjo Carmona
Portavoz de WWF en Andalucía
"Que no aplacemos más las respuestas ante la emergencia climática"
Germán Girela
Germán Girela
Presidente CSIF Andalucía
"Reforzar los servicios públicos porque son garantía de cohesión social"
María Rosa
María Rosa Durán
Profesora e investigadora de la Universidad de Cádiz
"Que se apueste más por la investigación en el cáncer infantil"
Pilar Martínez-Cosentino
Pilar Martínez-Cosentino
CEO de Cosentino
"Que creamos en nuestras posibilidades de construir una Andalucía mejor"
Patricia Guerrero
Patricia Guerrero
Directora del Ballet Flamenco de Andalucía
"Que la danza esté presente en todos los espacios públicos de nuestra tierra"
José Manuel Manso
José Manuel Manso
Secretario General Federal de AUGC-Andalucía
"Más medios y más efectivos para luchar contra la delincuencia y el narco"
Juan y Medio
Juan y Medio
Presentador
"Me gustaría que los educadores de Andalucía fueran la envidia de este país"
Felipe Molina
Felipe Molina
Presidente de la
Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo
"Cuidar Andalucía y nuestros paisajes es cuidar de la ganadería extensiva"
Mercedes García Ayuso
Mercedes García Ayuso
Coordinadora de UNICEF Comité Andalucía
"Andalucía soporta un 43% de pobreza infantil, hay que trabajar por el futuro de esos niños"
Lorenzo Amor
Lorenzo Amor
Presidente de ATA
"Deseo para Andalucía menos paro, más empresas, más emprendedores y más autónomos"
Laura Hojman
Laura Hojman
Cineasta
"Que apueste por lo que nos une y vincula y nos hacen sentirnos parte de un proyecto"
Jorge Pérez
Jorge Pérez
Fundación Manolita Chen y de la Asociación Pasaje Begoña
"Que Andalucía siga siendo una tierra de respeto para las personas LGTBIQ"
Laura Sánchez
Laura Sánchez
Modelo y empresaria
"Apoyo institucional para el relevo generacional de los artesanos de la moda"
Juanlu Sánchez
Juanlu Sánchez
futbolista
"Que el fútbol andaluz siga creciendo para que aporte jugadores a la selección nacional"
Laura Gallego
Laura Gallego
Coplera
"Abanderemos más lo nuestro, que no tengan que venir de fuera a decírnoslo"
Carles Montiel
Carles Montiel
Director del South
"Que Andalucía consolide su apuesta por el audiovisual y las series"
Enrique Mateos
Enrique Mateos
Presidente del Consejo de Participación de Doñana
"Que reforcemos el diálogo porque cuidar Doñana es cuidar Andalucía"
Magdalena Cantero
Magdalena Cantero
Presidenta de la AECC en Almería
"Mayor inversión en sanidad y en investigación contra el cáncer"
Ana I. Bernal
Ana I. Bernal
Periodista y escritora
"Que la violencia de género sea una prioridad política y no sólo un discurso institucional"
Modesto Barragán
Modesto Barragán
Periodista y director de Andalucía Directo
"Hay que mantener el espíritu de lucha de los años que nos trajeron hasta el 28F"
José Yélamo
José Yélamo
Periodista
"Que nos victimicemos menos y saquemos la bandera de Andalucía para defender lo público"

Un reportaje de El Correo de Andalucía

Textos: Patricia Godino

Vídeos: Marina Casanova

Edición: Ana Ramos Caracava

