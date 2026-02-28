Patricia Godino | Marina Casanova | Ana Ramos Caravaca

Andalucía cumple años cada 28F, pero también se piensa -y se decide- cada día. Para este Día de Andalucía, en El Correo de Andalucía hemos querido hacer una pregunta sencilla, casi íntima, a más de 60 voces que representan muchos de los acentos y oficios de esta tierra: empresa y emprendimiento, cultura, cine y artes, comunicación, ciencia e investigación, deporte, acción social, sindicalismo, cooperación, el mundo del campo, de la mar y la ecología. Presidentes de organizaciones, creadores, intérpretes, docentes, gestores, referentes que trabajan por Andalucía en su día a día y la sostienen desde dentro.

Les hemos pedido un deseo para Andalucía. Y en esa suma de miradas aparece un hilo común: dejar atrás los complejos, que siempre fueron injustos, y mirar al futuro con ambición sin renunciar a la raíz. Un futuro que no sea una fuga, sino una construcción entre todos. Un futuro que no diluya lo propio, sino que lo convierta en motor.

Pero este coro también señala responsabilidades. Hay mensajes que miran de frente a quienes nos gobiernan y a quienes toman decisiones: cuidar más lo público que es de todos, reforzar la sanidad y la educación, sostener la igualdad de oportunidades como el verdadero pasaporte para el futuro. Este especial es, en el fondo, una conversación colectiva: un mapa de anhelos, una llamada a la confianza y, sobre todo, una invitación a imaginar juntos la Andalucía que queremos, la Andalucía que merecemos y la que viene.