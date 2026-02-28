El espíritu de Adamuz y la valentía de Grazalema brillan en una gala del 28-F marcada por "el orgullo de las raíces"

A puro grito y en silencio, de una forma sobrehumana, en la alegría y en el llanto, en el peligro y en la calma. El Teatro de la Maestranza se estremeció con una de las letras que pasó a la historia de la cultura andaluza hace ya muchos años. Y qué mejor que un día como este, el Día de Andalucía, para volver a escucharla homenajeando a quien llevó a esta tierra por bandera a lo largo de su vida. Fue la voz de Falete, María Parrado y Raúle, quienes inauguraron una gala de casi tres horas y que levantó al público de la banqueta -por primera vez- con ese Como yo te amo de Rocío Jurado. Hoy iba para Andalucía.

La gala del 28-F de 2026 pasará a la historia por varios momentos. Como cada año, el evento volvió a dejar estampas que darán de qué hablar en reuniones entre amigos y familiares estos meses, como el baile por sevillanas que María del Monte y el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, nos regalaron el año pasado. Este año, aunque el arte y el humor andaluz no dejaron de asomarse a las tablas del Maestranza, cedieron su protagonismo a la solidaridad, la valentía, la cooperación y la resiliencia del pueblo andaluz en una entrega de medallas marcada por "el orgullo de las raíces".

No se han cumplido dos meses de la tragedia que se llevó la vida de 46 personas a su paso por Adamuz, dijo Isabel Jiménez. La periodista de Informativos Telecinco presentó por primera vez esta gala cogiendo el relevo de Eva González. Ella vivió desde el plató como este pueblo cordobés pasó a estar en boca de todo un país en cuestión de horas por un accidente ferroviario que “nunca olvidaremos”. Hoy, la imagen de la heroicidad de esos vecinos, que se volcaron para ayudar a quienes estaban en los vagones de los trenes, se llevó la mayor ovación de la gala. No hubiera sido justo que recogiera este reconocimiento a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia una sola persona, cuando fueron incontables las manos que ayudaron en momentos de absoluta desesperación.

Por ello, se subieron al escenario representantes del Ejército, de la Guardia Civil, de los Bomberos, de Emergencias, de Cruz Roja y de los cuerpos policiales junto al alcalde de la locaildad, Rafael Moreno. También los propios vecinos anónimos que ahora todo un país reconoce, como el joven Julio, el primero en saltar a las vías del tren para ayudar a las víctimas. Un público en pie durante minutos y una ovación escalofriante.

El acto también tuvo su gesto de cariño con el pueblo de Grazalema. Hace solo unos días que los miles de vecinos pudieron regresar a sus hogares tras las evacuaciones por la cadena de temporales que azotaron a esta tierra a principio de año. El escenario del Maestranza recibió a los alcaldes de Rota y de Grazalema entre aplausos, por la gran labor de cooperación entre ambos. “Es muy inspirador que dos alcaldes de partidos distintos colaboren así”, dijo la presentadora, ante una estampa que escenificó el consenso y el trabajo en equipo.

Y precisamente por Adamuz y por Grazalema, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tuvo que parar hasta en tres ocasiones su discurso de clausura. Se emocionó al recordar lo vivido estos dos primeros meses de 2026 y aprovechó su intervención para pedir "huir de los que buscan pelea".

Mujeres de Triana, Los Cantores de Híspalis, María Parrado o el Ballet de Andalucía

La alegría también inundó el escenario sevillano este 28 de febrero. Porque si de algo entiende esta tierra es de hacer de las asperezas de la vida, ovillos de ilusión. De hecho, las encargadas de dar el pistoletazo de salida fueron Mujeres de Triana, un grupo de vecinas del barrio sevillano que el pasado verano se hicieron virales cuando regresaban cantando a sus casas después de disfrutar en la Velá de Triana. Hoy, fueron las encargadas de abrir el telón con Que no daría yo.

La pureza de la capital andaluza también la pusieron los Cantores de Híspalis, que antes de colgarse esa Medalla de Andalucía a las Artes sorprendieron al público con una de sus tan queridas y cantadas sevillanas. “Andalucía, mi tierra y hogar, andando por los caminos de la libertad”, cantaron estos amigos del Polígono de San Pablo que han llevado las sevillanas a todos los rincones del país.

La malagueña María Parrado puso la nota de dulzura e intimidad interpretando a piano y voz el ya clásico Lucía, de Juan Manuel Serrat. Y, como no podía ser de otra forma, el Ballet de Andalucía, el mismo que dirige la bailaora Patricia Guerrero, se vistió con su bata de cola e impresionantes mantones de manila para recordar que el flamenco es un lenguaje que une a las ocho provincias.

Manuel Carrasco y Paz Vega, dos “hermanos predilectos”

Este año, Manuel Carrasco y Paz Vega fueron distinguidos como Hijo e Hija Predilecta de Andalucía. Desde la “Higuerita marinera”, como se refirió a su Isla Cristina natal, Carrasco recordó muy emocionado a quienes le acompañan en su camino. “Recojo este premio con las manos de pescador de mi padre, y con las manos de recoger fresas de mi madre. Con las manos de mi abuela y de mi madrinas, que movían la cuna y el puchero mientras alimentaban de amor a toda la familia. Lo recojo con las manos de pintura de aquel que fui mientras pintaba en la obra”. Al término de la gala, Carrasco intercambió el papel por la guitarra para cantar con su particular quejío el tan querido Himno de Andalucía.

Vega recogió “con humildad” y “haciéndose chiquitita” por todo aquel que ostentó esta distinción en el pasado, como Lola Flores, Felipe González o José Saramago. “Cuando empecé hubo gente que me dijo que con mi acento no iba a llegar a ningún sitio. Ahora me encanta mi acento”, dijo la actriz y directora. Y quiso dirigirse a los jóvenes durante sus palabras: “Soñad, prepararos y arriesgaros. En ese orden. Sed fieles a quienes sois, porque cuando uno cree en uno mismo, el mundo, de una u otra manera, termina creyendo también. Y nunca os rindáis aunque el camino tenga muchas piedras”.

De Morante a la Unidad de Paliativos Pediátrica

Un año más, el Teatro de la Maestranza estaba repleto de autoridades, personalidades y familiares y amigos que no quisieron perderse un momento inolvidable en la vida de 18 premiados. Entre todos, destacó la ovación a la Unidad Pediátrica de Cuidados Paliativos de Andalucía, que recogieron el premio en equipo, y el aplauso y los vítores a Morante de la Puebla, premiado con la Medalla a la Cultura y el Patrimonio junto a la artista Ana Mena. "Soy andaluz y soy español, por encima de todo", dijo el maestro en su vídeo como premiado.

Eva González recogió entre lágrimas -aunque con una enorme sonrisa- un premio que pensó que jamás recibiría. "Cuando el presidente me llamó pensé que me diría que este año ya no presentaba la gala, pero jamás imaginé esto", reconoció frente a su también amiga, Isabel Jiménez.

Sandra Golpe recibió el premio con el orgullo de pertenecer a una tierra a la que "siempre" vuelve "cuando las cosas no van bien" y Olga Carmona, la misma que le regaló a España el zurdazo que hizo a la Selección Española campeona del mundial, reconoció con una sonrisa que "no hay nada como Andalucía y su gente". Carmona, junto con la karateka María Torres, fue distinguida con la Medalla del Deporte.

Los aplausos fueron continuados con Luis Bolaños, Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental; Bernardo Quintero, Medalla de las Humanidades y las Letras, Raúl Berdonés y Ana Requena, ambos distinguidos con la Medalla de la Economía y la Empresa y Rosa María Rodrgíuez, Medalla de la Investigación, la Ciencia y la Salud.