Así han cantado las cinco vecinas de Triana 'Que no daría yo' en la gala del Día de Andalucía

En el Día de Andalucía, la gala de las Medallas de Andalucía comenzó de una forma inesperada y profundamente emotiva gracias a un grupo de vecinas de Triana que el pasado verano se hicieron virales. Este grupo de mujeres, captadas a su vuelta de la Velá de Santa Ana cogidas del brazo, sorprendieron a todos los asistentes recuperando sobre el escenario del Maestranza su particular versión del Qué no daría yo la famosa copla de Rocío Jurado que tanto emociona a generaciones enteras.

El evento institucional ha arrancado así con un momento de auténtica emoción cuando las voces de estas vecinas, sencillas pero poderosas, comenzaron a sonar en el escenario. Sin más acompañamiento que su voz y bajo un cielo -simulado- de luces al lado del río Guadalquivir en la calle Betis, Dolores Durán, Natividad Hidalgo, María Isabel Morilla, María Carmona y María Jesús Suárez cantaron con una pasión que desbordó el ambiente de la gala, rompiendo la barrera entre la formalidad y el alma popular de Andalucía.

El Qué no daría yo, un tema cargado de nostalgia y amor por la tierra, fue el himno perfecto para representar el espíritu de Triana. El público, que ya conocía a estas mujeres por el vídeo viral de la Velá, se unió en un aplauso unánime al final de la canción, reconociendo no solo el talento de estas vecinas, sino también la fuerza de la identidad andaluza.

Con este emotivo gesto, las vecinas de Triana no solo homenajearon a la más grande sino que ofrecieron a todos los presentes una estampa de lo que -también- significa Andalucía: una tierra de tradición, pasión y raíces profundas. Un momento que, sin duda, marcará este Día de Andalucía.