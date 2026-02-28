El presidente del Parlamento da el pistoletazo de salida a las elecciones andaluzas en el 28F: "Es urgente mejorar la financiación"

Aplausos al Gobierno de Andalucía, pullas al PSOE y guiños a los votantes de Vox. Este ha sido el resumen del discurso del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, en el pleno institucional por el Día de Andalucía. Huele a final de legislatura y con las elecciones a la vuelta de la esquina, el dirigente popular ha aprovehcado para hacer un repaso de los últimos cuatro años en los que la mayoría del PP ha marcado los ritmos políticos.

Este año, no ha faltado nadie en el acto institucional del 28F. Este jueves el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciaba su voluntad de disolver el Parlamento autonómico en abril y todos tenían que salir en la foto. Una vez más, el presidente de la Cámara ha aprovechado la ocasión para recordar las palabras de muchos andaluces ilustres como María Victoria Atencia, Camarón de la Isla o Carlos Cano.

La vivienda, el empleo, las exportaciones o la competitividad fiscal son algunos de los puntos fuertes que el presidente de la Junta ha destacado de las medidas que se han desarrollado en la comunidad en los últimos cuatro años. Para Aguirre, estos logros se deben una "estabilidad que nadie nos ha regalado y que cuidamos con mimo día a día". Ante un "periodo electoral enmarcado en un ambiente crispado", ha pedido pensar en los andaluces.

Pese a la cercanía de las elecciones, la llegada del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha estado marcada por sus encuentros hasta su llegada la salón del pleno. En los metros que separan el patio en el que se ha izado la bandera de Andalucía y la que fuera iglesia del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, el presidente ha aprovechado para tener un breve encuentro con su antecesora, Susana Díaz y con la vicepresidenta del Gobierno.

Peticiones al Gobierno de España

Aunque la segunda autoridad de Andalucía ha pedido "no politizar" o la separación de poderes, su discurso ha estado cargado de políticos. De hecho, el dirigente popular ha aprovechado la presencia de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para recordar que "es urgente mejorar la financiación de Andalucía". Así, ha pedido evitar "propuestas no consensuadas" y ha destacado la importancia de "dejar a un lado los agravios".

Aguirre ha subrayado también que, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso, el andaluz es "un Parlamento que legisla". Entre las distintas normas que han salido este año adelante, el presidente del Parlamento ha subrayado "las cuatro leyes presupuestarias, que han llegado en tiempo y forma". El exconsejero de Sanidad ha recordado también que la Cámara autonómica acoge cada año dos debates del estado de la autonomía.

Montero ha participado en el acto y ha estado en todo momento acompañada por los alcaldes de Grazalema y Adamuz, que serán reconocidos durante la gala de las medallas, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, cordobés. Sin embargo, la vicepresidenta no estará en ella entrega de las medallas, cuando mantendrá una reunión con organizaciones agrarias para "trasladar a todas las medidas que el Gobierno de España" tras el temporal.

Guiños a los votantes de Vox

Las encuestas no auguran los mejores resultados para la socialista. El sondeo preelectoral elaborado por Gesop para Prensa Ibérica revela que el PSOE-A volvería a bajar hasta los 23-27 diputados, empatado con Vox. Sin embargo, la candidata a la Junta ha señalado que su formación están "convencidos de que Andalucía se levantará para la defensa de sus servicios públicos".

Con poco más de un mes por delante, el popular ha hecho también guiños a algunos de los temas que defiende Vox. Aunque ha puntualizado la importancia de la lucha contra la violencia de género, también ha puntualizado que la "importancia del sector agroalimentario sigue siendo máxima" y ha pedido no implementar medidas que supongan "un retraso". Además ha querido subrayar la importancia de las fronteras.

Las críticas no han tardado en llegar. A las puertas del salón de plenos, los portavoces de la oposición han cargado contra Aguirre y han lamentado que "no era el día para un mitin político". "Nos ha parecido entre vergonzoso y sonrojante un aplauso a Moreno un discurso alejado de la Andalucía real", ha lamentado la portavoz de los socialistas en la Cámara andaluza, María Márquez.