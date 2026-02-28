Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta, el PSOE se hunde y Vox pelea por la segunda posición

Juanma Moreno gana ampliamente las elecciones autonómicas andaluzas pero pierde la mayoría absoluta. Queda, por tanto, a expensas de Vox, que está en disposición de pelear el segundo puesto con un PSOE que alcanza su peor resultado con una nueva pérdida de votos y escaños. Son las estimaciones de voto de la encuesta preelectoral de Andalucía elaborada por Gesop para Prensa Ibérica, editora de El Correo de Andalucía, con motivo de un 28 de febrero que se celebra a las puertas de la finalización de la legislatura en abril y la inminente cita electoral en junio.

La encuesta realizada entre el 18 y el 25 de febrero refleja la sólida mayoría de Juanma Moreno que obtiene un 38,5% de los votos y entre 50 y 53 escaños. Este resultado implica una pérdida de cuatro puntos y entre cinco y ocho diputados respecto a las elecciones de 2022. La caída deja al PP andaluz por debajo del límite de los 55 diputados que concede la mayoría absoluta. Esto implica, por tanto, una dependencia de Vox para conformar gobierno con un escenario similar al configurado en Extremadura o Aragón tras los últimos comicios.

Eso sí, la distancia con el resto de formaciones en el caso andaluz es más acusada que en otros territorios: Juanma Moreno podría llegar a duplicar al segundo puesto, se queda rozando la mayoría absoluta y el sondeo no muestra ningún indicio que pueda poner en riesgo la continuidad de su gobierno en una tercera legislatura. El PP es además el partido por el que un 27% de los encuestados siente más simpatía y al que el 25% tiene intención directa de voto. La encuesta subraya que existe una elevada fidelidad de voto entre quienes apoyaron a Juanma Moreno en 2022. En torno a un 67% está convencido de que repetirá.

El desplome del PSOE y el auge de Vox

Tal y como ocurrió en estos dos últimos comicios autonómicos, la encuesta muestra una nueva caída del PSOE que obtendría su suelo histórico con un 20% de estimación de voto y entre 23 y 27 representantes en el Parlamento. Es decir, caería 3,8 puntos y se dejaría de tres a siete escaños respecto a las elecciones de 2022. La llegada de María Jesús Montero en sustitución de Juan Espadas hace ahora poco más de un año no ha supuesto un revulsivo suficiente para frenar el desplome progresivo desde 2018.

Vox es el gran beneficiado del desgaste de PP y PSOE. Le arrebata diputados a las dos formaciones hasta situarse en posición de disputar la segunda plaza con el Partido Socialista de María Jesús Montero. Según la encuesta elaborada por Gesop se encuentra con un 20% de estimación de voto y en una horquilla de parlamentarios entre 23 y 27. El crecimiento se sitúa, por tanto, al mismo nivel que en Extremadura o en Aragón. La formación de Santiago Abascal, que entró en una Cámara autonómica por primera vez en Andalucía hace ocho años, aspirar a duplicar sus representantes y a ser decisivos en la configuración de Gobierno.

La distancia entre ambas formaciones se amplía en otros indicadores de la encuesta. En algunos casos a favor del PSOE. Así ocurre con la intención directa de voto: el 16% de los encuestados responde que su idea es votar al PSOE mientras que un 13,2% introducirá la papeleta de Santiago Abascal. Lo mismo ocurre con la simpatía: el 23,3% de la población se siente más cercano a los socialistas mientras que sólo el 15% se identifica más con la formación de extrema derecha.

Pero esto no ocurre igual en todas las provincias. Y ese es un factor clave porque más allá del porcentaje general de votos es decisiva la distribución de los escaños en cada una de las circunscripciones. En intención directa de voto, la formación de Santiago Abascal ocupa ya la segunda posición en Almería (cuatro puntos por encima del PSOE); Granada (tres puntos por arriba) y lo que es más determinante por el número de actas en juego en Málaga (una ventaja de casi dos puntos). En cuanto a simpatía, sólo en Granada, las dos formaciones se encuentran en un nivel parejo. En el resto los socialistas se imponen con claridad.

La formación de Santiago Abascal sin embargo se impone con claridad en la fidelidad de voto: el 72% de los votantes de hace cuatro años está convencido de que repetirá y apenas un 8% se decanta ahora por el PP y un 1,9% por Se acabó la Fiesta. En el otro extremo, la fidelidad en el caso socialista está especialmente afectada por cuestiones como la baja valoración del Gobierno de España o los últimos casos de corrupción como los de Santos Cerdán y José Luis Ábalos: se sitúa en torno al 51%. Hay fugas de voto al PP (un 8,5%) e incluso a Vox (un 4,5%).

La izquierda se estanca

A la izquierda del PSOE, los andaluces tendrán al menos tres papeletas por delante: IU-Sumar, Podemos y Adelante Andalucía. Una más que en 2022. La suma de las tres formaciones supone un incremento en el porcentaje de voto de 2,5 puntos hasta un 14,6% pero esto no se traducirá en un aumento significativo de los escaños. Si en estos momentos suman siete, la encuesta elaborada por Gesop concede de seis a nueve.

La coalición de IU-Sumar retrocede en el voto con la salida de Podemos y se queda con un 6,2% y de cuatro a cinco escaños (en estos momentos tiene cinco). Podemos alcanzaría un 2,9% de los sufragios, insuficiente para entrar en el Parlamento pero bastante para afectar a la representación parlamentaria de los grupos de izquierda.

Adelante Andalucía, con el nuevo liderazgo de José Ignacio García, consolida su tendencia al alza como resultado de una estrategia y un modelo estable que le ha permitido afianzar a su electorado e ir incorporando de forma progresiva nuevos apoyos. Se sitúa con un 5,5% de los votos y con posibilidades de duplicar los escaños y llegar a cuatro.

La otra formación de extrema derecha, Se acabó la fiesta, mantiene la tendencia de otras comunidades autónomas. Consigue un porcentaje significativo de votos, en torno al 2,8% pero sin capacidad de entrar en el Parlamento andaluz como sí consiguió en la Eurocámara.

Abstención y dudas en cuanto al voto

En las elecciones de 2022, el 56% de la población con edad de votar acudió a las urnas en una convocatoria que se celebró en solitario (sin coincidencia con las generales). La encuesta apunta a un posible incremento de este índice hasta llegar al 65%. De las personas encuestadas, siguiendo la tendencia de otros años, hay una menor intención de voto entre los más jóvenes y una mayor entre los de mayor edad.

Dado que las elecciones no están aún ni siquiera convocadas, la encuesta apunta a un elevado nivel de indecisión entre la población. Así, hay un 31% de los participantes en la muestra que no se decanta aún por ninguna opción y un 5% tiene ahora mismo intención de votar en blanco.