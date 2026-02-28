Manuel Carrasco, Hijo Predilecto de Andalucía, defiende "el sentir del pueblo" con la sanidad pública y sus raíces

Conteniendo las lágrimas, con un nudo en la garganta, llevándose la mano al pecho y teniendo en la memoria, y en su discurso, un recuerdo para todos eso, para todo eso, que le ha hecho ser quien es con unos valores, un compromiso y una carrera por la que ha recibido hoy el mayor reconocimiento que otorga la Junta de Andalucía: ser Hijo Predilecto de esta tierra. Manuel Carrasco (Isla Cristina, 1981) ha emocionado al público presente en el patio de butacas del Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde se ha celebrado la gala de entrega de Medallas del Día de Andalucía.

El onubense se ha mostrado muy emocionado en su discurso de agradecimiento en el que ha mostrado "el sentir de un pueblo" en defensa de la sanidad pública y se ha detenido en todas "las manos que le han traído hasta aquí". "Con mi patera y mis bracitos por remo y unas letrillas como redes yo traigo para pescar tu cariñito, ese que tú me estás dando, yo solo soy un artista de los muchos que pare esta tierra", así ha empezado su intervención Carrasco.

En el inicio de su intervención, Carrasco se ha acordado de su familia, haciendo especial mención a los marineros como su padre y a las mujeres que recogen fresas en la provincia como su madre. "Uno cuando va hacia arriba mira hacia abajo porque sabe que desde las raíces construye el camino paso a paso", ha destacado.

"Al andaluz le duele el que no tiene, primero porque no tuvo y porque teniendo no se olvida del de abajo", ha asegurado Carrasco que ha defendido su acento frente a los tópicos y la incultura. "No es necesario explicar por qué los brillantes brillan", ha subrayado.

"Quiero una Andalucía que no sea conformista, que sea valiente, que sea como ella es, generosa y alegre, con el espíritu de lucha al pie del cañón por la justicia"

Ante este reconocimiento, Manuel Carrasco ha querido tener unas palabras de recuerdo a los artistas y personas relevantes de la cultura andaluza mencionando a Lola Flores, Miguel Ríos, Murillo o María Zambrano entre otros, pero sobre todo se ha acordado de los andaluces anónimos, de los "infinitos nombres que dan vida a cada barrio".

"Yo vengo de ahí, de los muchos nombres que no tendrán medallas y que se perderán en la arena, pero que me dieron las alas para que yo la consiguiera", ha subrayado el onubense que ha tenido palabras de cariño para sus profesores de la infancia.

"Quiero una Andalucía que no sea conformista, que sea valiente, que sea como ella es, generosa y alegre, con el espíritu de lucha al pie del cañón por la justicia, como ella solo sabe", ha remarcado el cantante que también ha tenido palabras de cariño y agradecimiento a su mujer, Almudena -"una mujer valiente que pone el corazón en todo lo que hace"- y sus dos hijos.

"Yo siempre he escogido el bando de lo auténtico y lo puro, porque no hay nada como ir por el mundo con la esencia de lo tuyo. Qué suerte que tuve yo que en esta bendita tierra una sirena me parió. ¡Viva Andalucía!", ha clamado en el broche del discurso.