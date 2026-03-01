Amama recibirá el premio Clara Campoamor del PSOE por "dar voz" a las afectadas por los fallos del cribado de cáncer de mama

La asociación Amama, el rostro de la lucha contra los fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía, será reconocida con el premio Clara Campoamor. Así lo ha anunciado este domingo la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, en un mensaje en la cuenta de X del partido. El reconocimiento, que también se extiende a su presidenta, Ángela Claverol, reconoce "su implicación en las reivindicaciones ante las negligencias en los cribados de cáncer de mama".

En un comunicado remitido por el partido socialista, Montero ha destacado que "sobran los motivos" para esta distinción, subrayando la "valentía" de un colectivo que "ha puesto voz a cientos de mujeres andaluzas en un momento de extrema gravedad para la sanidad pública andaluza".

Según ha explicado la formación, los premios Clara Campoamor del PSOE-A premian y ponen en valor el papel de mujeres referentes en distintos ámbitos de la sociedad andaluza. Amama es reconocida en el ámbito del asociacionismo sociosanitario, por "su papel de lucha y sufrimiento en la negligencia de los cribados provocada por el Gobierno de Juanma Moreno", ha señalado.

Así lo ha explicado Montero, que ha puesto de manifiesta la crisis sanitaria que atraviesa Andalucía y que ha provocado, entre otros problemas, el fallo en el programa del cribado de cáncer de mama, una "negligencia del Gobierno del PP que ha afectado a más de 2.000 mujeres".

"Amama representa la lucha de las mujeres y el hueco que queremos tener en un sistema sanitario que, bajo la gestión del PP, parece ignorar nuestros problemas o, sencillamente, no contestar a las preguntas que todas tenemos en la cabeza", ha aseverado la secretaria general socialista.

Montero ha sido especialmente crítica con la actitud del Gobierno de Moreno, lamentando que la lucha de estas mujeres a menudo "se tope con el desprecio o la falta de dignidad por parte de la Junta de Andalucía".

Según ha apuntado Montero, Amama ha salvado cientos de vidas gracias a su labor de acompañamiento y pelea por los derechos de las pacientes. "Cuando tenemos una situación de este tipo, es vital encontrar a un grupo de mujeres dispuestas a acogernos y a pelear conjuntamente, porque en esa lucha colectiva se encuentra gran parte de la victoria", ha valorado.

Para la líder socialista, lo que está ocurriendo en Andalucía con la sanidad "no es un fallo puntual, es un colapso sanitario" fruto de un modelo del PP "encaminado a la privatización".

"No saben qué hacer con el sistema público", ha criticado Montero, recalcando que "es inaceptable" que se desvíen recursos "mientras miles de mujeres esperan con incertidumbre una prueba diagnóstica que puede decidir sus vidas".

La arquitecta Reyes Gallegos, entre las premiadas

Además del galardón a Amama, el PSOE-A ha detallado que los premios Clara Campoamor reconocerán a distintas personalidades relacionadas con el ámbito sanitario, empresarial, cultural, municipal y activista, entre otros, de toda Andalucía.

Entre las premiadas destaca la columnista de esta cabecera, la arquitecta Reyes Gallegos, que será reconocida por su labor como directora del documental Ellas en la ciudad, recientemente reconocido en los Premios Carmen 2026 como Mejor Largometraje Documental.

De este modo, en el ámbito institucional y sanitario, se premiará a Francisca Antón Molina (Almería), referente en el impulso de políticas estructurales de igualdad cuando estuvo al frente del Servicio Andaluz de Salud. Desde la cultura popular, se premiará a la chirigota gaditana Cadiwoman, por demostrar que el Carnaval puede convertirse en herramienta feminista.

En el terreno empresarial y económico, se premiará al Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, que representa el empoderamiento económico como pilar de la igualdad real.

En el ámbito académico e investigador, se premiará a la jienense Paula Reyes, experta en violencia vicaria; y al grupo Gedex de la Universidad de Jaén, referentes en el estudio de políticas públicas desde una perspectiva feminista.

En el ámbito cultural y audiovisual, se otorgará un galardón a Wofest, que demuestra el poder transformador del cine. En el ámbito de la movilización social y el activismo feminista, se premiará a la Plataforma contra las Violencias Machistas de Málaga, referente en sensibilización, denuncia y movilización sostenida contra la violencia de género.

En el liderazgo comunitario y político de proximidad se premiará a María Mairena Toro de Jerez, un ejemplo de compromiso vecinal en situación de emergencia, como en el temporal.

En el ámbito digital y divulgativo, Ángeles Taro, por utilizar las redes sociales para recuperar la memoria de mujeres invisibilizadas. Y, por último, en el ámbito del asociacionismo sociosanitario, a Amama. Estos premios se entregarán el próximo 7 de marzo en San Fernando (Cádiz) como antesala al 8M, Día Internacional de las Mujeres.