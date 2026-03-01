José Antonio Cabrera exige medidas a Juanma Moreno 22 meses después la muerte de su hija: "La inacción es responsabilidad política"

José Antonio Cabrera, padre de Fuente Clara, la joven de 25 años fallecida en Huelva tras un accidente en el que chocó con mulos sueltos en la carretera, ha cargado duramente contra Juanma Moreno, como "padre de una víctima mortal evitable".

Cabrera le ha mandado una carta abierta al presidente de la Junta de Andalucía explicando que la muerte de su hija "no fue fruto del azar", sino de una realidad que persiste en nuestra comunidad: el incumplimiento reiterado de la normativa que obliga a mantener debidamente controlados y vallados a estos animales".

El padre de Fuente Clara ha explicado que, tras su fallecimiento, su hija donó todos sus órganos. "En medio del mayor dolor imaginable, su vida sirvió para salvar otras. Desde entonces, mi esposa y yo hemos transformado el duelo en compromiso, creando una asociación con su nombre para exigir algo tan básico como el cumplimiento de la ley y la protección efectiva de la vida en las carreteras andaluzas".

En los últimos 22 meses "hemos solicitado formalmente, a través de su gabinete, una reunión con usted", reclama el familiar de Fuente Clara. "No para pedir privilegios, no para reclamar gestos simbólicos, sino para abordar una cuestión concreta: qué medidas se están adoptando para evitar que vuelvan a producirse muertes por la presencia de equinos sueltos en las vías públicas. En 22 meses no hemos sido recibidos".

José Antonio Cabrera ha insistido en que "la normativa existe. El problema es conocido. Las consecuencias son irreparables". "Cuando una muerte es evitable y no se adoptan medidas suficientes para impedir que se repita, la inacción se convierte en responsabilidad política. No hablamos de estadísticas. Hablamos de vidas humanas. Hablamos de familias rotas. Hablamos de una joven andaluza que hoy no está porque la ley no se cumplió como debía".

El padre de Fuente Clara le ha reprochado que le han visto "emocionarse ante otras realidades que afectan a nuestra tierra. Esa sensibilidad pública debe traducirse también en decisiones firmes cuando el foco mediático no es intenso. La protección de la vida no puede depender de la repercusión pública de cada tragedia".

Para la familia de la joven fallecida, la petición es clara: "Una reunión, un compromiso explícito y medidas eficaces que garanticen que la normativa se cumple. No dentro de años. Ahora".

El padre onubense asegura que no escribe movido "por la confrontación", sino "por la responsabilidad". "Como padre, seguiré luchando mientras exista el riesgo de que otra familia reciba la misma llamada que nosotros recibimos".

Noticias relacionadas

"Como ciudadano andaluz, exijo que mi Gobierno actúe con determinación ante un problema que sigue costando vidas. La empatía no se demuestra solo con palabras o emociones públicas; se demuestra escuchando, recibiendo y actuando. Aún estamos a tiempo de evitar nuevas muertes. Aún está usted a tiempo de ejercer plenamente su responsabilidad como presidente de todos los andaluces y andaluzas. Atentamente, un padre que no dejará de reclamar protección para la vida en memoria de su hija", finaliza la carta pública.